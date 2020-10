Tim Mielants ("De Patrick") gaat voortaan door het leven als beste regisseur van 2019. Tim Van Aelst en David Vennix ("Studio Tarara") als beste scenaristen. Sabam for Culture bekroonde hen donderdagavond op Film Fest Gent. Naast de officiële erkenning krijgen de winnaars 5.000 euro om hen nog een extra zetje te geven in hun carrière.

'Een van de meest originele, intrigerende en warme - ondanks het gebrek aan kleren - films van het afgelopen jaar', zo bejubelt de jury 'De Patrick' van Tim Mielants. Hij duwt Kevin Janssens ver buiten zijn comfortzone en raakt het publiek met een mooie existentiële 'dramedy' over rouw, identiteit en een hamertje.

Mielants en zijn film werden eerder al internationaal gelauwerd met de prijzen voor beste regisseur en beste film binnen de Next Wave Features-competitie op het Fantastic Fest in het Amerikaanse Austin. En hij won de prijs voor beste regie op het Internationaal Filmfestival in Tsjechië. Eerder werkte Mielants al mee aan succesreeksen als 'Peaky Blinders', 'Professor T.', 'Cordon' en 'Code 37'.

'Tim Mielants is een regisseur met een eigenzinnige, beheerste stijl', zegt jurylid Anke Brouwers, filmdocent aan het KASK. 'Mielants heeft duidelijk zijn eigen stem als regisseur gevonden. Ook weet hij naadloos het tragische met het droogkomische te verbinden.'

Televisiemaker en scenarist Tim Van Aelst leerde Vlaanderen kennen dankzij comedyreeksen: 'Benidorm Bastards', 'Hoe zal ik het zeggen', 'Wat Als' en 'Safety First'. In 'Studio Tarara' voert hij de kijker mee naar de beginjaren van VTM, samen met co-scenarist David Vennix. In de tragikomische reeks zijn referenties naar legendarische programma's zoals het 'Rad Van Fortuin' en 'Tien om te Zien' dan ook nooit ver weg.

Studio Tarara sleepte al heel wat (inter)nationale nominaties en prijzen in de wacht: Ensors voor beste acteur en beste actrice in een tv-serie, beste serie op het Berlin International TV Series Festival, en een Golden Intermedia Globe en Bronze World Medal op de NY Festivals & Film Awards voor beste entertainmentprogramma binnen de categorie drama.

'Tim en David verdienen deze erkenning voor de briljante manier waarop ze black comedy, nostalgie en een spannende 'whodunnit' verweven tot een van de meest originele tv-series van de afgelopen jaren', zegt jurylid Johan Tuyaerts, televisiemaker en docent media.

'Een van de meest originele, intrigerende en warme - ondanks het gebrek aan kleren - films van het afgelopen jaar', zo bejubelt de jury 'De Patrick' van Tim Mielants. Hij duwt Kevin Janssens ver buiten zijn comfortzone en raakt het publiek met een mooie existentiële 'dramedy' over rouw, identiteit en een hamertje. Mielants en zijn film werden eerder al internationaal gelauwerd met de prijzen voor beste regisseur en beste film binnen de Next Wave Features-competitie op het Fantastic Fest in het Amerikaanse Austin. En hij won de prijs voor beste regie op het Internationaal Filmfestival in Tsjechië. Eerder werkte Mielants al mee aan succesreeksen als 'Peaky Blinders', 'Professor T.', 'Cordon' en 'Code 37'. 'Tim Mielants is een regisseur met een eigenzinnige, beheerste stijl', zegt jurylid Anke Brouwers, filmdocent aan het KASK. 'Mielants heeft duidelijk zijn eigen stem als regisseur gevonden. Ook weet hij naadloos het tragische met het droogkomische te verbinden.' Televisiemaker en scenarist Tim Van Aelst leerde Vlaanderen kennen dankzij comedyreeksen: 'Benidorm Bastards', 'Hoe zal ik het zeggen', 'Wat Als' en 'Safety First'. In 'Studio Tarara' voert hij de kijker mee naar de beginjaren van VTM, samen met co-scenarist David Vennix. In de tragikomische reeks zijn referenties naar legendarische programma's zoals het 'Rad Van Fortuin' en 'Tien om te Zien' dan ook nooit ver weg. Studio Tarara sleepte al heel wat (inter)nationale nominaties en prijzen in de wacht: Ensors voor beste acteur en beste actrice in een tv-serie, beste serie op het Berlin International TV Series Festival, en een Golden Intermedia Globe en Bronze World Medal op de NY Festivals & Film Awards voor beste entertainmentprogramma binnen de categorie drama. 'Tim en David verdienen deze erkenning voor de briljante manier waarop ze black comedy, nostalgie en een spannende 'whodunnit' verweven tot een van de meest originele tv-series van de afgelopen jaren', zegt jurylid Johan Tuyaerts, televisiemaker en docent media.