Patrick Deboes is de eerste bioscoopexploitant die de onderscheiding krijgt, als voorvechter van de betere film in crisistijden voor de sector.

De coronacrisis heeft van 2020 ook voor de filmsector een ongezien rampjaar gemaakt. Toch blijven bioscoopexploitanten ook nu hun uiterste best doen om de betere films op het grote scherm aan te bieden onder veilige omstandigheden. In dit uitzonderlijke jaar wil Knack Focus de bioscoopbranche dan ook graag een hart onder de riem steken door de Jo Röpcke Award te schenken aan een onafhankelijke zaaluitbater.

Patrick Deboes (Tienen, 1960) is sinds 1989 programmator bij de Gentse stadsbioscoop Cinema Sphinx. Sinds 1995 is hij er ook uitbater van. 'De voorbije dertig jaar wisten Deboes en zijn team Sphinx uit te bouwen tot een moderne stadsbioscoop waar cinefielen thuis zijn', licht Knack Focus-filmrecensent Dave Mestdach zijn keuze toe. 'Deboes is een van de Vlaamse kruisvaarders van de zevende kunst, die bewijzen dat cinema ook en vooral in crisistijden een onschatbare waarde heeft als cultuurproduct.'

'Ik ben vereerd om in die galerij van gereputeerde, Vlaamse filmmakers te belanden', reageert Deboes, die als prijs bovenstaande cartoon van Knack Focus-huistekenaar Karl Meersman overhandigd krijgt. 'Maar het doet vooral deugd dat de bioscoopexploitanten in de kijker worden gezet. Er zijn in Vlaanderen heel wat mensen die dagelijks vechten om de betere films op het grote scherm te brengen. Zeker in deze crisisperiode kunnen we als uitbaters alle aandacht gebruiken.'

De Jo Röpcke Award, genoemd naar de bekende filmjournalist van de voormalige BRT, wordt sinds 2008 elk jaar uitgereikt door Knack Focus en bekroont een man of vrouw die een verdienstelijke, opmerkelijke en creatieve bijdrage heeft geleverd aan de Vlaamse film.

Erelijst Jo Röpcke Award 2008: Fien Troch 2009: Felix van Groeningen 2010: Gust Van den Berghe 2011: Nicolas Provost 2012: Nicolas Karakatsanis 2013: Caroline Strubbe 2014: Bas Devos 2015: Robin Pront 2016: Nico Leunen 2017: Gilles Coulier 2018: Lukas Dhont 2019: Frank van den Eeden 2020: Patrick Deboes

