Langspeelfilms die de felbegeerde Oscar voor beste film in de wacht willen slepen, moeten vanaf 2024 voldoen aan strikte diversiteitsregels, zowel op het scherm als bij de filmcrew en distributie.

Het initiatief, dat dinsdag werd aangekondigd, is een antwoord op jarenlange kritiek op het gebrek aan diversiteit, zowel binnen de Academy, die ervan wordt beschuldigd te mannelijk en te wit te zijn, als onder de genomineerden en winnaars die ze selecteert. 'Wij geloven dat deze inclusiecriteria de motor zullen zijn van blijvende en essentiële verandering in onze branche', aldus academievoorzitter David Rubin en CEO Dawn Hudson in een verklaring.

Volgens de nieuwe regels, die vanaf 2024 van toepassing zijn, moeten films die strijden om de meest prestigieuze prijs van Hollywood, voldoen aan ten minste twee van de volgende vier criteria. Zo moet minstens één hoofdrolspeler uit etnische en raciale minderheden komen, ofwel moet 30 procent van de kleine rollen worden gespeeld door mensen uit 'ondervertegenwoordigde' gemeenschappen, of de film heeft als hoofdthema vragen die verband houden met minderheden.

Het tweede criterium is dat in het managementteam of in de technische teams achter de schermen mensen uit historisch achtergestelde groepen, vrouwen, LGBT-ers en mensen met een handicap vertegenwoordigd moeten zijn. Het derde criterium is stages aanbieden aan minderheden, en nummer vier is dat ook in het distributie- en marketingteam minderheden vertegenwoordigd moeten zijn. (Belga)

