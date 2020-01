De uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen, zal op 9 februari net zoals vorig jaar verlopen zonder gastheer. Dat hebben de organisatoren woensdag laten weten.

'Samen met de Academy is besloten dat er geen gastheer zal zijn, wat vorig jaar goed is verlopen', verklaarde de topvrouw van televisiezender ABC, Karey Burke, volgens het magazine Deadline. Een woordvoerder van de zender, die het gala uitzendt, bevestigde het nieuws.

In 2019 moest de plechtigheid het voor het eerst in dertig jaar stellen zonder gastheer nadat de eerder aangestelde komiek Kevin Hart zich door homofobe opmerkingen tot persona non grata maakte. Meer dan 20 Hollywood-iconen praatten uiteindelijk de show aan elkaar.

