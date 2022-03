In de nieuwe Marvel-reeks Moon Knight is topacteur Oscar Isaac niet één keer, maar twee of zelfs drie keer te zien: zijn personage Marc Spector alias Moon Knight lijdt aan een meervoudigepersoonlijkheidsstoornis en gaat vaak met zichzelf in de clinch voor de spiegel (Moon Knight: Nu op Disney+). Ook onderstaande vijftien acteurs en actrices kwamen op de set al eens oog in oog met zichzelf te staan.

J.K. Simmons

SerieCounterpart (2017-2019)

...

SerieCounterpart (2017-2019) Rollen Howard Silk en Howard Silk Prime Het thema van de doppelgänger gaf klasbak J.K. Simmons ( Whiplash) in spionagereeks Counterpart de gelegenheid alles uit de kast te halen. De reeks, een duidelijke allegorie op de Koude Oorlog tussen Oost en West, draait rond het bestaan van een parallelle wereld waarin alles net een klein beetje anders is. Elke keer als de zachtaardige, laag geklasseerde geheime agent Howard Silk zijn meedogenloze en verwaande tegenhanger Howard Silk Prime ontmoet, spatten de acteervonken van het kleine scherm. SerieFriends (1994-2004) Rollen Phoebe en Ursula Buffay Op het moment dat ze de rol van Phoebe in Friends bemachtigde, speelde Lisa Kudrow al de incompetente serveerster Ursula Buffay in de sitcom Mad about You (1992-1999), die zich ook in New York City afspeelde. De bedenkers hadden het lumineuze idee om tweelingzussen van hen te maken en de vileine Ursula, een pornoactrice in bijberoep, af en toe te laten opdraven om Phoebe te irriteren. Ze deden het trucje nog eens over met Russ, een als twee druppels water op Ross lijkende tandarts die in één episode met Rachel op date gaat.SerieLiving with Yourself (2019) Rollen Miles Elliot en zijn kloon In Friends trouwde Phoebe op het eind met Mike Hannigan, gespeeld door de eeuwig jonge Paul Rudd. Die kwam op zijn beurt uitgebreid zichzelf tegen in de existentialistische tragikomedie Living with Yourself. Daarin vertolkte hij de depressieve copywriter Miles, die valt voor de belofte van een schimmig wellnessbedrijfje om van hem een beter, succesvoller mens te maken. Hij wordt wakker in een put in het bos en ontdekt dat hij vervangen werd door een kloon. Miles en kloon-Miles vormen bijna een even goed koppel als Phoebe en Mike. Film Last Action Hero (1993)Rollen Jack Slater en Arnold Schwarzenegger Door een magisch filmkaartje wordt een jongen in zijn favoriete actiefranchise gezogen. Hij ontmoet er zijn held Jack Slater, die later in de echte wereld kennismaakt met de acteur die hem speelt: Arnold Schwarzenegger. 'Je bent de beste lookalike die ik ooit heb gezien!' zegt Schwarz tegen Jack, waarop hij hem voorstelt om munt uit hun gelijkenis te slaan. Om het helemaal af te maken, komt er op een bepaald moment ook een poster van The Terminator 2 in beeld, met Sylvester Stallone in de titelrol. Serie Loki (2021) Rollen Loki, Loki... en Loki Oscar Isaac, die voor de spiegelscènes in Moon Knight een beroep deed op zijn broer Mike, is niet de eerste acteur in het Marvel Cinematic Universe die zichzelf tegenkomt. In het constant met tijd en dimensies spelende Loki was ook Tom Hiddleston gedoemd om vroeg of laat tegen een doppelgänger op te botsen. De vrouwelijke Loki werd door actrice Sophie Di Martino gespeeld, maar toen de God of Mischief zijn gemene alter ego President Loki tegenkwam, keek Hiddleston recht in zijn eigen ogen. Vanuit een kuil. SerieThe Good Place (2016-2020) Rollen Janet De sitcom The Good Place speelt zich af in een radicaal nieuwe versie van het hiernamaals, waar de Janets, wezens tussen mens en robot met ongelimiteerde krachten, de bewoners ten dienste staan. De eeuwige glimlach op hun gezicht maakte de Canadese actrice D'Arcy Carden in onze beleving alvast onsterfelijk. Ze speelde alle versies van Janet (Bad Janet, Neutral Janet, Disco Janet) en kwam daarbij vaak tegenover zichzelf te staan - zonder een spier te verrekken. FilmDouble Impact (1991) Rollen Chad en Alex Wagner Het hoogtepunt van deze actiefilm, waarvoor onze gespierde landgenoot ook mee het scenario schreef, was het obligate gevecht tussen de tweelingbroers Chad en Alex Wagner, met dubbel zoveel high kicks als we van de meester gewend waren. Van Damme, die naar eigen zeggen Jeremy Irons in Dead Ringers (1988) als voorbeeld nam, was zo'n succes in zijn dubbelrol dat hij het trucje nog eens mocht overdoen in Maximum Risk (1996) en Replicant (2001). FilmAdaptation (2002) Rollen Charlie en Donald Kaufman Welkom in de wonderlijke metawereld van Charlie Kaufman. In Adaptation liet de scenarist en filmmaker (Being John Malkovich, I'm Thinking of Ending Things) Nicolas Cage opdraven als de neurotische scriptschrijver Charlie Kaufman én diens vrolijke tweelingbroer Donald. Een eitje voor Cage: in Face/Off (1998) van John Woo had hij al eens een halve film gedaan alsof hij het personage van zijn tegenspeler John Travolta was. FilmThe Parent Trap (1998) Rollen Hallie Parker en Annie James Lang voor de alcohol, de drugs, de relatieperikelen en de plastische chirurgie was Lindsay Lohan een schattig kindsterretje dat in de Disney-film The Parent Trap een kort na de geboorte gescheiden tweeling vertolkt. Als ze elkaar jaren later terugzien, bedenken ze een plan om hun ouders opnieuw samen te krijgen. Ook Scarlett Johansson solliciteerde voor de dubbelrol van Hallie en Annie, maar Lohan is nu eenmaal de betere actrice. FilmDr. Strangelove (1964) Rollen Lionel Mandrake, Merkin Muffley en Dr. Strangelove Van de drie personages die Peter Sellers in Stanley Kubricks meesterwerk Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb vertolkt, bevinden twee zich samen in de zogenaamde war room waarin over het lot van de aarde wordt gedebatteerd. De eerste is de Amerikaanse president Merkin Muffley, de tweede het titelpersonage van de film: een aan zijn rolstoel gekluisterde voormalige nazigeleerde die de president voortdurend aanspreekt als 'mein Führer'. SerieThuis (1995 - ) Rollen Frank Bomans en Manfred Stein Gefrustreerd omdat zijn personage al een heel seizoen niets anders deed dan klagen en zagen, kwam acteur Pol Goossen in 2006 zelf met het idee van de snode dubbelganger Manfred, die Frank Bomans voor al zijn misdaden laat opdraaien. Het kwam uiteindelijk tot een gewelddadige confrontatie tussen de twee, waarbij Manfred het loodje legde. Dat is toch wat de makers van Thuis u willen doen geloven: volgens ons is hij het die sindsdien de lakens deelt met Simonne. Film Us (2019) Rollen Adelaide Wilson en Red Dat het verdomd eng kan zijn om oog in oog met jezelf te staan, bewijst Lupita Nyong'o in Jordan Peeles horrorfilm Us. Ze joeg haar tegenspelers de stuipen op het lijf door tussen de takes in haar rol van Red te blijven, de doppelgänger met de rasperige stem die Adelaide Wilson naar het leven staat. Ze was nochtans niet de enige die twee rollen moest spelen, want het hele gezin van haar personage blijkt over een kwaadaardig spiegelbeeld te beschikken. Zouden ze ook allemaal dubbel betaald krijgen? FilmThe Social Network (2010) Rollen Cameron en Tyler Winklevoss De vorig jaar in opspraak gekomen Armie Hammer brak door als de tweeling Cameron en Tyler Winklevoss in de Facebookfilm The Social Network. Echt met zichzelf spelen deed hij evenwel niet: regisseur David Fincher liet hem enkel Cameron vertolken, terwijl acteur Josh Pence de rol van Tyler op zich nam. Achteraf werd het gezicht van de een op het lijf van de ander geplakt. Jaren later vertelde Pence in een interview dat hij daarvan niet op de hoogte was, tot Fincher hem in de eerste dagen van de productie even apart nam. SerieI Know This Much Is True (2020) Rollen Dominick en Thomas Birdsey Als vertolker van The Hulk is Mark Ruffalo enigszins met meervoudige rollen vertrouwd, maar I Know This Much Is True was andere koek. Voor dit loodzware drama viel hij eerst zeven kilo af om de gescheiden ex-leraar Dominick Birdsey te spelen, om er vervolgens veertien aan te komen voor diens geesteszieke tweelingbroer Thomas. Verder was er weinig technisch stunt- en vliegwerk mee gemoeid: Ruffalo stond tegenover Gabe Fazio, die als stand-in voor zowel Dominick als Thomas fungeerde en telkens mee op dieet ging. Straf werk. Film Coming to America (1988) Rollen Prins Akeem, Randy Watson, Saul en Clarence Op het toppunt van zijn roem nam acteur en komiek Eddie Murphy in de romcom Coming to America niet minder dan vier rollen voor zijn rekening: die van kroonprins Akeem (de hoofdrol), een kapper, een Joodse kappersklant en Randy Watson, zanger van de wufte soulband Sexual Chocolate. De legende wil dat hij geïnspireerd was door Peter Sellers in Dr. Strangelove, maar verder reikt de gelijkenis tussen de twee films niet. In The Nutty Professor (1996) zou Murphy zelfs zeven rollen vertolken.