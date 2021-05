De organisatie die de prestigieuze Golden Globes uitreikt heeft donderdag een reeks hervormingen aangenomen rond inclusiviteit. De Hollywood Foreign Press Association (HFPA) kwam de voorbije maanden onder vuur te liggen voor het gebrek aan diversiteit onde haar leden.

De HFPA is een groep van ongeveer 90 journalisten die de jury vormen voor de Golden Globes, na de Oscars een van de meest begeerde onderscheidingen in de VS. Sinds februari is echter ophef ontstaan nadat bekend geraakt dat er geen zwarte leden in de jury zitten. Daarop volgde onder meer een boycot, want heel wat acteurs en actrices weigerden om nog interviews aan de HFPA te geven.

Donderdag keurden de leden van de vereniging met een overweldigende meerderheid een reeks maatregelen goed om de situatie te verbeteren. Zo moeten er de komende achttien maanden de helft nieuwe leden worden aangeworven, met de specifieke focus op zwarte mensen.

De richtlijnen om toegelaten te worden zullen ook iets versoepeld worden. Daarnaast zullen de leden van de HFPA geen giften meer aannemen van filmmakers of organisaties waarvan ze het werk moeten beoordelen voor de Golden Globes. Daardoor worden discussies over partijdigheid niet langer mogelijk.

