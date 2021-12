Dat Marvel en moederbedrijf Disney zoveel belang hechten aan representatie is een doorn in het oog van de zich bedreigd voelende - lees: bange - blanke man, schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel. En ook een Kerstman die voor de venten is blijkt een brug te ver.

Het is misschien nog wat vroeg om het jaar al te overschouwen en af te rekenen op zijn culturele hoogtepunten. Maar één mijlpaal zou niet mogen ontbreken in de vele overzichtjes: 2021 was het jaar van de eerste homoseksuele superheld op het witte scherm, en meteen de eerste homoseksuele superheldenkus ooit in het Marvel Cinematic Universe.

Het is misschien nog wat vroeg om het jaar al te overschouwen en af te rekenen op zijn culturele hoogtepunten. Maar één mijlpaal zou niet mogen ontbreken in de vele overzichtjes: 2021 was het jaar van de eerste homoseksuele superheld op het witte scherm, en meteen de eerste homoseksuele superheldenkus ooit in het Marvel Cinematic Universe. Het innig moment - vijf seconden lang - is te zien in de film Eternals en werd uitgewisseld tussen Phastos, gespeeld door de Afro-Amerikaanse acteur Brian Tyree Henry, en zijn filmechtgenoot Ben, vertolkt door Haaz Sleiman, zelf homoseksueel en van Libanese origine. Wie nu denkt 'et, alors?': goed bezig, en proficiat, u behoort niet tot de tienduizenden, wereldwijde 'fans' van de Marvelfranchisen die de film - nog voor hij de bioscoop bereikte - afkraakten op allerlei internetfora, moord en brand en 'woke!' schreeuwend. Het is wordt stilaan traditie. Telkens Marvel een scheut diversiteit aan hun superheldenuniversum toevoegt schieten de trollen wakker en overspoelen ze websites als Imdb en Rotten Tomatoes met vernietigende reviews en giftige commentaren. En Eternals is de meest diverse Marvelprent tot nu toe, met belangrijke rollen voor acteurs en actrices van onder meer Mexicaanse, Pakistaanse, Koreaanse, en Indiase origine, in alle soorten, leeftijden, en gewichten. Dat Marvel en moederbedrijf Disney zoveel belang hechten aan representatie is een doorn in het oog van de zich bedreigd voelende - lees: bange - blanke man. Want ja, natuurlijk zijn die internetrollen die fulmineren op Captain Marvel, Black Panther, en Eternals voornamelijk wit en van het mannelijk geslacht. Ocharm de superheldenfan die in een kramp schiet bij de gedachte of blootstelling aan de herenliefde. Thanos, een intergalactisch booswicht die er, dixit één Britse journalist, uitziet als 'een gespierde aubergine-emoji', die heelder planeten vernietigt en de wereldbevolking met de helft decimeert met de hulp van enkele kitscherige juwelen, zó veel rek zit er wel op hun suspension of disbelief. Maar een homoseksuele superheld? Nee, meneer, daar trekken we de lijn. Voor realiteit is geen plaats in mijn fantasiewereld! Want die fantasiewereld ziet er natuurlijk uit als zijzelf: idyllisch wit, mannelijk, en hetero. Pover. Mijn verbeelding rijkt maar zo ver tot waar de werkelijkheid begint. Datzelfde soort schraal denken kon u deze week onder meer spotten op het Facebookprofiel van Groen-politicus Kristof Calvo. Die had een bericht gedeeld in verband met een reclamespot van het Noorse postbedrijf Posten - goeie naam - waarin een romantische relatie (en een kus) tussen de Kerstman en een andere, euhm, niet-Kerstman te zien is. En ja, hoor, daar waren de trolletjes weer. Ene Micha M. schrijft 'Hoeft niet, ik heb niks tegen homoseksuelen. Maar moet de kerstman nu ook betrokken worden met sexuele geaardheid??? Hoeft echt niet'. Giselde D.M. wist het volgende te melden: 'Moeten we nu echt al homo s un laten uiten gewoon gewoon is wl genoeg zeker ik word ze beu op tv in ee program dat kan maar daarbuiten doen andere koppels toch ook gewoon'. En nee, we snappen die laatste commentaar ook niet voor de volle 100%. Martine M. argumenteert 'Sint Niklaas is van de kinderen. Laat daar toch geen relationele liefde (om het even de welke) tussen komen'. Een klassieker in rechts-conservatieve kringen: denk aan de kindertjes! Wat ze in hun verstarde gedachtegang niet lijken te beseffen is: de verbeelding van een kind is schier eindeloos. Als een kind geloof kan hechten aan een fictieve pakjesbezorger, een totaal buiten de werkelijkheid bestaande verpersoonlijking en mengeling van christelijk Europese geschiedenis, Scandinavische folklore, en in de VS vercommercialiseerde mythevorming, dan zal het hoegenaamd geen moeite hebben met twee mannen die romantische gevoelens voor elkaar koesteren. Of met een superheld die voor de venten is. Stop met uw geconditioneerde vooroordelen en beperkt inlevingsvermogen te projecteren op nog onbevangen zieltjes. Dus, aan alle xenofobe, homofobe, en seksistische 'ik heb niks tegen dit of dat, maar...'-roeptoeters, die niet voorbij hun eigen, geprivilegieerde spiegelbeeld kunnen kijken, en menen één of andere achterlijke, zogeheten traditie te moeten verdedigen tegen wie of wat dan ook: vroeger, lang geleden, toen ge met moeite recht kon pissen, waart ge verstandiger. En toffer.