Redt James Bond naast de wereld ook de bioscopen van de ondergang? Deze en drie andere toppers om alvast naar uit te kijken in 2021.

Release: 2 aprilDat de 25e episode uit 's werelds populairste spionnenfranchise al drie keer is uitgesteld (niet enkel vanwege corona maar ook omdat regisseur Danny Boyle vlak voor de opnames werd vervangen door Cary Fukanaga) weet u inmiddels wel. Dat producent MGM de film tevergeefs voor 600 miljoen dollar probeerde te verpatsen aan geïnteresseerde streamingdiensten mogelijk ook. De titelsong van Billie Eilish werd in februari vorig jaar al gelost, net als enkele trailers. Daaruit moet blijken dat 007 inmiddels van zijn pensioen geniet in Jamaica, tot de CIA zijn hulp inroept bij een ontvoeringszaak die tot bij een mysterieuze schurk leidt die over gevaarlijke nieuwe technologie beschikt. Voor de vijfde en laatste keer mag Blonde Bond Daniel Craig zijn smoking, licence to kill, Aston Martin en scherpste oneliners bovenhalen, dit keer om Rami Malek als megalomane nemesis af te stoppen. Daarnaast hernemen Léa Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomie Harris en Christoph Waltz hun rollen als respectievelijk Madeleine Swann, Q, M, Moneypenny en Blofeld. Ana de Armas en Lashana Lynch mogen voor girl power zorgen als zelfbewuste, hedendaagse Bondgirls met dienst. Fraai volk, exotische locaties, knallende actie en naar verluidt ook familiale fricties verzekerd. Nu alleen hopen dat 007 ook dat virus de baas is en de box office opnieuw shaken, not stirred achterlaat. Release februari (hopelijk) De eerste Vlaamse film die het straks opnieuw mag proberen is gebaseerd op het gelijknamige boek van Griet Op de Beeck. In de hoofdrol revelatie Tanya Zabarylo, geflankeerd door Tom Vermeir, Tijmen Govaerts, Valentijn Dhaenens en Wine Dierickx. Release tbc Precies twintig jaar na de oorspronkelijke release maakt Wong Kar-wais bloedmooie liefdesballade haar rentree in de zalen in een gloednieuwe 4K-restauratie. Smacht, hunker en huil mee met de gedoemde minnaars in het Hongkong van 1962. Release tbcNet als inSkoonheid (2011) zoomt Oliver Hermanus in op blank Zuid-Afrika, dit keer ten tijde van het apartheidsregime en in het zog van een jonge soldaat die zijn homoseksuele gevoelens maar beter verbergt voor zijn machowapenbroeders. Met testosteron en romantiek geparfumeerd portret van een moffie - Afrikaans voor 'flikker' - dat zowel tegen KubricksFull Metal Jacket als Claire Denis'Beau travailaanschurkt.