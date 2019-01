Netflix stelt Amerikaanse release van 'Girl' uit na aanhoudende controverse

Netflix stelt de release van Girl uit van 18 januari naar een nog te bepalen datum. Dat schrijft The New York Times in een groot artikel over de film van de Belgische regisseur Lukas Dhont. Het lijkt erop dat de streamingdienst tijd wil kopen om de controverse die rond Girl ontstaan is te laten overwaaien.

Dhont en zijn debuut over een transgenderballerina liggen in de VS al weken onder vuur, sinds enkele vernietigende columns in onder meer The Hollywood Reporter en het LGBTQ-magazine Out. De striemende kritiek valt grosso modo uiteen in twee grote twistpunten: dat zowel Dhont als hoofdrolspeler Victor Polster geen transgenders zijn, en dat onder meer de eindscènes, waarin het hoofdpersonages haar penis afsnijdt, de film traumatiserend maken.

Zowel Lukas Dhont zelf als Nora Monsecour, de danseres op wier leven Girl gebaseerd is, verdedigden de film in de Amerikaanse media. 'Het is een tricky scène, maar ik ben blij dat er aandacht aan wordt besteed in de film', zei Monsecour onlangs nog in het jaaroverzicht van Knack. 'Laatst hoorden we van een transgendermeisje met dezelfde gedachten dat ze door deze specifieke scène uiteindelijk met haar moeder durfde te praten.

Politieke correctheid

Dhont legde in Knack Focus dan weer uit waarom hij het geen probleem vindt om een transgenderpersonage door een cisgenderacteur te laten spelen. 'Als je de redenering doortrekt dat transgenders enkel door transgenders gespeeld mogen worden, dan reduceer je hen niet alleen tot één bepaald aspect, tot één bepaalde rol, je ontkent ook de transformerende kracht van cinema, de mogelijkheid om bruggen te slaan naar anderen. Dan draai je de kraan van de empathie dicht en zetten we elkaar weer voor het blok, net op het moment dat we eindelijk uit dat hokjesdenken komen. Die vorm van politieke correctheid is niet juist en ik zal me daar altijd tegen verzetten.'

Het dispuut neemt niet weg dat het leeuwendeel van de filmcritici, -festivals en -liefhebbers Girl wél weet te smaken. De film begon afgelopen lente zijn prijzentocht met vijf prijzen in Cannes, scoorde op festivals van Londen tot San Sebastián en kreeg in december een European Film Award. Zondag kan daar nog de Golden Globe bijkomen voor beste niet-Engelstalige film.