Netflix heeft de Egyptian Theatre, een iconische cinema op Hollywood Boulevard, overgenomen. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt.

De bioscoop in Los Angeles werd gebouwd in 1922 en mocht heel wat premières van intussen Hollywood-klassiekers vertonen. Netflix wil de bioscoop gebruiken om films te lanceren en voor andere speciale evenementen. Hoeveel de streamingreus heeft betaald, werd niet bekendgemaakt. De filmzaal zal worden uitgebaat samen met de American Cinematheque, een vzw die die zaal in 1996 kocht en renoveerde. Vorig jaar kocht Netflix al de Paris Theatre, een historische bioscoop in New York. De overname toont nog maar eens aan dat Netflix één van de belangrijkste spelers is geworden in de Amerikaanse filmindustrie.