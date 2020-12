Streamingdienst Netflix heeft van een rechtbank in Californië gelijk gekregen in de rechtszaak die twee zakenadvocaten hadden aangespannen rond 'The Laundromat', een film over het Panama Papers-schandaal. Volgens de rechter is de manier waarop beide heren in de film worden neergezet 'niet onwaar'.

De film behandelt het zogenaamde Panama Papers-schandaal, dat op gang kwam nadat in 2015 een grote hoeveelheid vertrouwelijke documenten van de juridisch-zakelijke dienstverlener Mossack Fonseca naar de internationale pers waren gelekt.

De papieren bewezen hoe de advocaten, Jurgen Mossack en Ramon Fonseca, via allerlei financiële constructies een omvangrijk netwerk van belastingontduikers hadden opgezet. Niet alleen zakenmensen, maar ook een aantal beroemdheden en politieke figuren vielen door de mand.

Niets mis met film

Mosscack en Fonseca probeerden vorig jaar al de release van de film tegen te houden, maar dat mislukte: 'The Laundromat', met onder meer Meryl Streep in een hoofdrol, verscheen zoals gepland op Netflix. Beide advocaten gaven hun jurudische strijd echter niet op, want ze vinden dat ze in de film van Steven Soderbergh onterecht worden neergezet als 'meedogenloze, harteloze advocaten die zich inlaten met het witwassen van geld, belastingontduiking en andere criminele activiteiten'.

Volgens rechter Consuelo Marshall, die de zaak in Californië behandelde, is die omschrijving echter 'niet onwaar' en is er dus niets mis met de film. De prent zou ook voldoende het onderscheid maken tussen moord, drugshandel en het mede mogelijk maken van die misdaden door belastingontduiking te organiseren - de advocaten in kwestie deden alleen dat laatste. Bovendien zou de disclaimer die Netflix aan de film toevoegde, voldoende duidelijk maken dat het verhaal niet helemaal volledig is.

