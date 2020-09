Rusland en de Verenigde Staten strijden voor een primeur in de ruimtevaart en in de filmgeschiedenis: de eerste speelfilm opgenomen in het heelal.

Tom Cruise kondigde nog maar in mei aan samen met NASA een film in de ruimte te maken, en ook Rusland maakt ambitieuze filmplannen bekend. Donderdag kondigde het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos aan in 2021 een speelfilm in de ruimte op te nemen. Met het project wil Roscosmos de ruimtevaart en het kosmonautberoep populairder maken in Rusland.

NASA hanteerde hetzelfde uitgangspunt: 'We hebben populaire media nodig om een nieuwe generatie ingenieurs en wetenschappers te inspireren om de ambitieuze plannen van NASA werkelijkheid te doen worden', tweette NASA-topman Jim Bridenstine begin mei.

Veel details over de eerste Amerikaanse ruimtefilm zijn er nog niet. Tom Cruise zou in oktober 2021 met een raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) vliegen. Ook aan boord: regisseur Doug Liman die met Cruise al de scifi The edge of tomorrow inblikte. De ruimtefilm zou geen nieuw vervolg zijn van de Mission Impossible-reeks.

Uitdaging

De Russische tegenhanger is dan weer een samenwerking tussen Roscosmos, de staatstelevisiezender Perwy Kanal en de Black and White studio. Klim Sjimpenko wordt regisseur, de voorlopige werktitel is 'Uitdaging'.

Ook de Russische acteurs zullen in de herfst van 2021 uitvliegen, met een Russische Sojoez-capsule reizen ze naar het Internationaal Ruimtestation. De acteurs worden gekozen tijdens een wedstrijd.

In de regel hebben ruimtevaarders een training nodig. Talrijke kosmonauten hebben evenwel reeds aangegeven geen bedenkingen te hebben bij het sturen van acteurs naar het ISS. Er zijn al ruimtetoeristen geweest, dus acteurs kunnen ook, luidt de redenering. (M.M.)

Tom Cruise kondigde nog maar in mei aan samen met NASA een film in de ruimte te maken, en ook Rusland maakt ambitieuze filmplannen bekend. Donderdag kondigde het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos aan in 2021 een speelfilm in de ruimte op te nemen. Met het project wil Roscosmos de ruimtevaart en het kosmonautberoep populairder maken in Rusland.NASA hanteerde hetzelfde uitgangspunt: 'We hebben populaire media nodig om een nieuwe generatie ingenieurs en wetenschappers te inspireren om de ambitieuze plannen van NASA werkelijkheid te doen worden', tweette NASA-topman Jim Bridenstine begin mei.Veel details over de eerste Amerikaanse ruimtefilm zijn er nog niet. Tom Cruise zou in oktober 2021 met een raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) vliegen. Ook aan boord: regisseur Doug Liman die met Cruise al de scifi The edge of tomorrow inblikte. De ruimtefilm zou geen nieuw vervolg zijn van de Mission Impossible-reeks.De Russische tegenhanger is dan weer een samenwerking tussen Roscosmos, de staatstelevisiezender Perwy Kanal en de Black and White studio. Klim Sjimpenko wordt regisseur, de voorlopige werktitel is 'Uitdaging'.Ook de Russische acteurs zullen in de herfst van 2021 uitvliegen, met een Russische Sojoez-capsule reizen ze naar het Internationaal Ruimtestation. De acteurs worden gekozen tijdens een wedstrijd.In de regel hebben ruimtevaarders een training nodig. Talrijke kosmonauten hebben evenwel reeds aangegeven geen bedenkingen te hebben bij het sturen van acteurs naar het ISS. Er zijn al ruimtetoeristen geweest, dus acteurs kunnen ook, luidt de redenering. (M.M.)