De film 'Muidhond' van regisseur Patrice Toye is verkozen tot beste film op het internationaal filmfestival van Gangneung, in Zuid-Korea. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

'Muidhond' was de slotfilm van het festival dat dit jaar 'Women Write, Films Remember' als thema had. 'Muidhond', de vierde speelfilm van Toye, schetst het portret van een jonge man die kampt met pedofiele gevoelens. Het is de verfilming van de veelbesproken debuutroman (uit 2015) van de Nederlandse auteur Inge Schilperoord. De film ging in oktober vorig jaar in première op het Film Fest Gent, waar hij ook de publieksprijs wegkaapte.