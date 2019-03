Motels, Leonard Cohen en onze andere tips voor Docville

Vacancy Alexandra Kandy Longuet, 2018

In de sectie Nationale Selectie presenteert Docville de tien beste Belgische documentaires van het afgelopen jaar. Eén daarvan,Vacancy, dringt binnen in de morsige wereld van de Amerikaanse motels. Wat in veel films het decor voor vluchtige romances vormt, blijkt in het echt vaak het laatste toevluchtsoord voor mensen die alles hebben achtergelaten. De getuigenissen van de bewoners verglijden voor de camera van Alexandra Kandy Longuet als vanzelf in mijmeringen over eenzaamheid en het verlies van identiteit.





Meeting Gorbachev Andre Singer & Werner Herzog, 2018

Artist in Focus dit jaar is Andre Singer, een Britse BBC-oudgediende die zijn lot met dat van Werner Herzog verbonden heeft. Zonder de Duitse grootmeester maakte hij onder meer de spraakmakende HolocaustdocumentaireNight Will Fall(2015), die ook op Docville vertoond wordt. Mét hem draaide hij vorig jaarMeeting Gorbachev, dat alles biedt wat de titel belooft: een ontmoeting tussen Herzog en zijn idool Michail Gorbatsjov, de Sovjetleider die Oost en West wat dichter naar elkaar toetrok.





Marianne & Leonard: Words of Love Nick Broomfield, 2019

Nick Broomfield, wiens naam voor eeuwig verbonden is met de infame rockdocuKurt & Courtney (1998), komt terug met een portret van twee anderebeautiful losersuit de wereld van de populaire muziek: Leonard Cohen en zijn muze Marianne Ihlen, die in 2016 beiden een studio hierboven betrokken. Broomfield volgt het grillige pad van hun liefde, die begon onder de loden zon van het Griekse eiland Hydra en door Cohen in 1967 in de onsterfelijke verzen vanSo Long, Mariannewerd gevat.





Life, Animated Roger Ross Williams, 2016

Canvas houdt van Docville en vice versa. Op het festival is er op 3 april een Canvas-avond, en de zender brengt tussen 10 maart en 7 april een rist aan Docville-gelieerde docu's tot bij u thuis. Op 24 maart is het de beurt aan het ontroerendeLife, Animated, dat het verhaal vertelt van een kleuter met autisme die met zijn familie leert te communiceren in zinnen die hij aan zijn favoriete Disney-films ontleent. De film, die getuigenissen van de hoofdfiguren met prachtige animatie afwisselt, won in 2016 in Leuven de Canvas Juryprijs.





Don't Be a Dick About It Benjamin Mullinkosson, 2018

Dit portret van twee tienerbroers dingt dit jaar mee naar de hoofdprijs op Docville. De oudste, Peter, heeft een lichte vorm van autisme en speelt dat hij met de rest van zijn gezin aanExpeditie Robinsondeelneemt - hij stemt dan ook elke avond iemand weg. De jongste is doodbang voor honden. Regisseur Benjamin Millinkosson volgde de twee een zomer lang en maakte een hartverwarmende debuutfilm die iets wegheeft van een reeks aan elkaar geplakte homevideo's.