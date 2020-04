Ook het Mooov-festival biedt dit jaar noodgedwongen een digitaal luik aan: blijf in uw kot maar geniet van films uit alle hoeken van de wereld. Drie niet te missen aanraders.

Kuessipan

Kuessipan Mooov zet dit jaar extra veel vrouwelijke verhalen in de kijker. Zo is Kuessipan het verhaal van twee beste vriendinnen uit de Inuitgemeenschap van Quebec die elkaar eeuwige trouw beloven. Tot ze volwassen worden, steeds vaker geconfronteerd worden met hun verschillende achtergronden en langzaamaan uit elkaar groeien. Een coming-of-agefilm over identiteit, racisme, gemeenschapsgevoel en vriendschap, gebaseerd op het gelijknamige boek van Naomi Fontaine. Bovendien zat er met Myriam Verreault ook nog een vrouw in de regiestoel. Las buenas intenciones De Argentijnse Ana García Blaya hoefde niet lang te zoeken naar een onderwerp voor haar eerste langspeelfilm. Las buenas intenciones is losjes gebaseerd op haar eigen jeugd en bevat zelfs oude homevideo's van haar gezin. De hippe, chaotische Gustavo vult zijn dagen met het uitbaten van een platenwinkel, in een band spelen, feesten en genieten van het leven. Af en toe dreigt hij daarbij te vergeten dat hij ook nog voor zijn drie kinderen moet zorgen. Toch dragen die kinderen, en dan vooral de tienjarige Amanda, hun vader op handen. Een eerlijk portret van kinderlijke volwassenen en volwassen kinderen. Sin señas particulares In het fictieve, maar helaas pijnlijk realistische Sin señas particulares gaat een Mexicaanse moeder op zoek naar haar zoon, die enkele maanden eerder vertrokken is om de grens met de Verenigde Staten over te steken en sindsdien vermist is. In plaats van haar zoon loopt ze Miguel tegen het lijf, die de omgekeerde weg aflegt en zijn moeder zoekt. Samen trekken ze door de gevaarlijkste van Mexico, waar narcos en criminele bendes de plak zwaaien. Fernanda Valadez liet zich inspireren door een artikel over dertien ontvoerde jongens en vertelt op haar eigen poëtische manier het verhaal van Mexicaanse migranten.