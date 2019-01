Michael Roskam regisseert opnieuw Amerikaanse film over controversiële ex-militair

Michaël R. Roskam, de regisseur van Le Fidèle en Rundskop, gaat Prince of War regisseren, gebaseerd op het leven van de controversiële ex-Navy SEAL Erik Prince. De prent wordt geproduceerd door Imperative, de firma achter onder meer The Mule, de nieuwe film van Clint Eastwood die nu in de zalen loopt, en All The Money in the World.

Erik Prince richtte na zijn militaire carrière Blackwater op, een privé-beveiligingsbedrijf dat onder meer in de Irakoorlog met de Amerikaanse overheid samenwerkte. De firma kwam in 2007 in opspraak toen een groep Blackwater-medewerkers ervan verdacht werd in Bagdad op burgers te hebben geschoten. Vier van hen werden daar uiteindelijk voor veroordeeld.

Onder meer op dat incident zal Prince of War zich richten. Het scenario van de film, waar Roskam ook aan meeschrijft, is gebaseerd op Princes boek Civilian Warriors: The Inside Story of Blackwater and the Unsung Heroes of the War on Terror en een onderzoeksartikel van Vanity Fair. Volgens de gezaghebbende filmsite Deadline wordt Prince of War gelabeld als 'American Sniper meets The Insider'.

Wanneer de opnames van Prince of War beginnen, is nog niet duidelijk. Ook over de cast is nog niets bekend.