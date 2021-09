Op de set van een nieuwe Belgische film. Deze week: H4Z4RD van Jonas Govaerts.

De voorbije jaren gooide hij hoge ogen met reeksen als Tabula rasa en F*** You Very, Very Much, maar het begon toch te kriebelen bij Jonas Govaerts (links op de foto) om nog eens een langspeelfilm te maken. 'Dat was alweer van Welp, uit 2014, geleden', aldus Govaerts. 'En dus vroeg ik Trent Haaga, een regisseur, scenarist en acteur uit Los Angeles met wie ik aan een ander project werk, of hij toevallig nog iets had liggen. Iets kleins, dat ik tijdens de lockdown kon afwerken.' Het script dat Govaerts toegestuurd kreeg, bleek iets ambitieuzer dan dat: een actiefilm die zich op één helse dag afspeelt en waarin de camera de wagen geen moment verlaat. 'Ik was meteen geïntrigeerd. Al is het een heel vrije adaptatie geworden. Ik wilde geen afkooksel van een Amerikaanse gangsterfilm maken. Er zit heel wat humor en surrealisme in H4Z4RD. En bloed. Veel bloed.' Slachtoffer van dienst is Dimitri Thivaios (rechts), u welbekend als de helft van dj-broers Dimitri Vegas & Like Mike. 'Een tijdje geleden werd ik op Instagram plots gevolgd door Dimitri Vegas, die een enorme filmfreak blijkt te zijn. We zijn toen iets gaan eten, en al snel merkten we dat onze smaak behoorlijk overlapt.' Thivaios probeert al langer een acteercarrière uit de grond te stampen en was te zien in Patser, Cool Abdoul, Yummy, Rambo: Last Blood en Men in Black: International. In H4Z4RD speelt hij zijn eerste hoofdrol: Noah, een man die zielsveel van zijn vriendin Lea (Jennifer Heylen, midden op de foto), hun dochtertje Zita (Mila Rooms) en zijn getunede gouden Lexus met gepersonaliseerde nummerplaat 'H4Z4RD' houdt. Op de foto haalt een nietsvermoedende Noah zijn gezin op aan hun appartementsblok. Daarna barst de hel los en ontspoort een schijnbaar makkelijke chauffeursjob in een chaotische, zenuwslopende trip door Antwerpen. 'Een volledige film vanuit een auto draaien was nog niet eerder gedaan, en ik begrijp nu ook waarom', lacht Govaerts. 'Technisch gezien is het de hel. Je moet continu inventief uit de hoek komen, aangezien er vaak een wagen tussen de camera en de personages zit, wanneer die uitstappen. We gebruiken zelfs vier verschillende wagens, met elk een specifieke functie. Enorm complex, maar hopelijk levert het wel een unieke film op.'