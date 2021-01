David O'Russell verzamelde een sterrencast voor zijn voorlopig nog in mysterie gehulde nieuwe film. Ook Matthias Schoenaerts krijgt een plaats in O'Russels champions league. 'Dit is als sjotten met Ronaldinho en Romario.'

Veel is er nog niet geweten over de nieuwe film van David O'Russell. De Amerikaanse regisseur die vijf Oscarnominaties en een uitstekende reputatie overhield aan kleppers als Silver Lining Playblook, American Hustle en The Fighter is bovenmatig gesteld op discretie en geheimhouding. Een titel is dan ook nog niet gekend en zelfs de acteurs kregen amper inzage in zijn zelfgeschreven scenario. Maar de opnames zijn wel degelijk gestart. En er doet belachelijk veel schoon volk mee.

O'Russell hernieuwde de samenwerking met Christian Bale (The Fighter) en Robert De Niro (Silver Linings Playbook) en voegde daar Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit), Margot Robbie (Birds of Prey), John David Washington (Tenet), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) en Zoe Saldana (Guardians of the Galaxy), Michael Shannon (The Shape of Water), Chris Rock (Top Five), Andrea Riseborough (Birdman), Mike Myers (Austin Powers) en Timothy Olyphant (Deadwood) aan toe.

Ook Matthias Schoenaerts is naar Californië gevlogen voor de filmopnames en is behoorlijk onder de indruk van het ensemble. 'Dit is als sjotten met Ronaldinho en Romario. Of schilderen met Bacon en Gauguin', geeft de Belgische filmster tussen twee opnames door mee.

