Zijn meer dan drie uur durende gangsterfilm The Irishman gaat over het verglijden van de tijd, zijn drie hoofdrolspelers hadden een peperdure digitale verjongingskuur nodig en komende zondag viert hij zijn zevenenzeventigste verjaardag. Maar aan scherpte heeft Martin Scorsese nog niet ingeboet. 'Waar zeuren die oudjes toch over, vragen de jongeren zich af. En dat is goed.'

'It is what it is.' Met die quote van twaalf letters kun je meer dan drieënhalf uur The Irishman samenvatten, een monument van een film geregisseerd door een monument van de film: Martin Scorsese. Voor het eerst sinds Casino (1995) werkte de regisseur van The Wolf of Wall Street (2013) en Gangs of New York (2002) weer samen met Robert De Niro, de hoofdrolspeler uit zijn vroege meesterwerken Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976) en Raging Bull (1980).

