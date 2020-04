De Indiase acteur Irrfan Khan is op 53-jarige leeftijd overleden. De acteur speelde mee in films als Slumdog Millionaire, Life of Pi, Jurassic World en talloze Bollywoodproducties.

De Indiase acteur Irrfan Khan overleed op 53-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Mumbai aan complicaties ten gevolge van een darminfectie. De acteur maakte in 2018 op Twitter bekend een neuro-endocriene tumor te hebben, een zeldzame vorm van kanker die ervoor zorgt dat er een overmaat aan hormonen en hormoonverwante stoffen wordt aangemaakt.

Hij werd daarvoor behandeld in een ziekenhuis in Londen. Twee maanden nadat hij naar buiten was gekomen met de diagnose, schreef Khan een open brief over zijn ervaring met de behandeling.

De acteur speelde in onder meer Slumdog Millionaire, Life of Pi, Jurassic World, The Amazing Spider-Man en een heleboel Bollywoodproducties. De grote en slungelachtige Khan stond ervoor bekend een heel gamma aan gevoelens te kunnen uitdrukken alleen maar door zijn wenkbrauwen of ogen te bewegen. (Belga)

