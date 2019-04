Regisseur Philippe Faucon heeft met Amin de Oeuvre Award gewonnen op het filmfestival Mooov. De eerste Sembène Award voor de beste wereldfilm op het festival gaat naar Burning van Lee Chang-dong.

De Franse cineast Philippe Faucon en de Koreaanse regisseur Lee Chang-dong zijn de eerste laureaten van de elfde editie van Mooov. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend.

Faucon won de Mooov Oeuvre Award, die cineasten beloont wiens werk balanceert tussen kunst en engagement. De Fransman, geboren in Marokko, verkent in zijn oeuvre graag de migrantengemeenschappen van Frankrijk, zoals in La Désintegration en Fatima. Met L'amour, een tragikomedie over verliefde jongeren in een Parijse voorstad, won hij de Perspectives du Cinéma Award op het filmfestival van Cannes. In Amin volgt Faucon de heimwee en het geweten van een Senegalese man in een Parijse banlieue. Volgens Marc Boonen, artistiek directeur van Mooov, verbindt Philippe Faucon een scherpe blik op de samenleving met een nuchtere filmstijl.

Daarnaast deelt Mooov elk jaar nog een hele reeks prijzen uit, waaronder een jongerenprijs en de KIRIPI-award voor de beste kortfilm. Sinds dit jaar vult de Sembène Award, de prijs voor de beste wereldfilm van het jaar, die waslijst aan competities aan.

De winnaar wordt verkozen door een jury van Vlaamse filmjournalisten en is dit jaar Burning van de Koreaanse Lee Chang-dong geworden, een film over een liefdesdrieohoek tussen Jong-soo, een jonge schrijver en sporadisch catsitter, Hae-mi, de bazin van de kat, en de geheimzinnige Ben. Roma van Alfonso Cuarón en Shoplifters van Hirokazu Kore-eda werden als nummer twee en drie gekozen.

De award werd genoemd naar Ousmane Sembène, pionier van de Derde Cinema. Die filmbeweging ontstond in het Argentinië van de laten jaren zestig als reactie op de Eerste Cinema, de burgerlijke en escapistische Hollywoodfilm met andere woorden.

Nog tot 5 mei brengt Mooov Filmfestival 86 films naar zeven Vlaamse cinema's. Meer info en tickets vindt u op de website.