Regisseur Ladj Ly dook voor Les misérables 'zijn' Parijse banlieues in. Hij kwam terug met een uppercut van een flikkenfilm, een terechte opener van Film Fest Gent.

'Il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais cultivateurs', zo schreef Victor Hugo in 1862 in zijn roman Les misérables. In Ladj Ly's gelijknamige film krijgt dat citaat een heel hedendaagse invulling. Net als Hugo zoomt Ly in op 'de ellendigen' uit de door kansarmoede en geweld getekende voorsteden van Parijs. Alleen zijn dat bij de Franse filmmaker van Malinese afkomst de multiculturele cités van vandaag - waar hij zelf opgroeide -, met hun racistische flikken, lepe straatboefjes en corrupte politici. Hij doet dat met zo veel empathie en authenticiteit dat zijn welgemikte molotov nu al de La haine van de 21e eeuw genoemd wordt.

...