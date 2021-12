De film L'ennemi van de Brusselse regisseur Stephan Streker, heeft twee prijzen gewonnen op de London Film Week, een onafhankelijk filmfestival dat vorige zondag is afgesloten. De film won in de categorieën 'Beste Film' en 'Beste Acteur' (Jérémie Renier).

L'ennemi vertelt het verhaal van een politicus die ervan beschuldigd wordt zijn vrouw te hebben vermoord in een hotelkamer aan de Belgische kust - een plot dat ongetwijfeld herinnert aan de zaak-Wesphael. Bij ons wordt de film in januari 2022 in de bioscoop verwacht.

Tijdens de prijsuitreiking prees de festivaljury 'de kwaliteit van het werk van Stephan Streker, die ervoor kiest de toeschouwer in een positie te plaatsen waarbij zijn of haar diepste overtuiging op de proef wordt gesteld: schuldig of niet schuldig?'

Jérémie Renier werd bekroond voor 'zijn uitzonderlijke vertolking van de politicus Louis Durieux en zijn chemie op het scherm met Alma Jodorawsky die zijn vrouw speelt'.

De London Film Week werd in 2018 gelanceerd en wil het maken van internationale films promoten.

