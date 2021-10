Ternauwertijd sloten opdrachtgevers en de vakbond voor Hollywood-crew een akkoord waarmee een historische staking werd voorkomen. Maar voldoet het akkoord wel aan de eisen van de vakbondsleden?

'Dit is een Hollywood-einde', verklaarde vakbondsvoorzitter Matthew Loeb vrijdag toen de International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) een voorlopig arbeidsakkoord bereikte met werkgeversorganisatie Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). 'Onze leden hebben hun mannetje gestaan. We zijn verenigd en sterk.'Met het akkoord werd voorkomen dat zo'n 60.000 crewleden in de film- en televisie-industrie aan de Amerikaanse westkust afgelopen maandag zouden gaan staken. Het zou de eerste keer geweest zijn sinds de Tweede Wereldoorlog dat zo'n staking zou plaatsvinden, en het had betere werkcondities en loon moeten opleveren. De staking is voorlopig dus afgewend, maar de leden van de vakbond moeten het akkoord nog goedkeuren. En op sociale media is het sentiment te lezen dat de leden de overeengekomen voorwaarden in het nieuwe arbeidsakkoord niet afdoende vinden. Met andere woorden: is een staking echt van tafel of krijgt dit verhaal nog een staartje?De stakingsdatum van 18 oktober werd afgekondigd nadat 90 procent van de 60.000 leden die onder de nieuwe overeenkomst vallen, had ingestemd met de staking. Dat gaf een sterk signaal aan de werkgeversorganisatie AMPTP, zegt IATSE in een verklaring. 'Voor de stemming over de stakingsaanzegging had AMPTP al twee weken niet met ons onderhandelteam gepraat. Het tempo van de onderhandelingen versnelde nadat we de stakingsdatum aankondigden.'De inzet van de onderhandelingen was simpel. Crewleden van grote film- en tv-producties werken extreem lange dagen, regelmatig zonder eetpauzes, en kregen in sommige gevallen minder dan een leefbaar inkomen betaald. Al die zaken zouden volgens IATSE geregeld worden in de nieuwe overeenkomst. Zo wordt het voor opdrachtgevers verplicht te zorgen dat crewleden, die vaak als freelancer werken en op contractbasis voor film- of tv-projecten werken, minimaal tien uur rust hebben tussen twee werkdagen in. In het weekend moet dat een rustpauze van minimaal 54 uur zijn. Ook worden de boetes die producenten krijgen opgelegd als ze hun personeel geen eetpauzes geven, verhoogd. En salarissen worden met terugwerkende kracht met 3 procent per jaar verhoogd, om een leefbaar inkomen te garanderen. Onder de overeenkomst vallen crewleden als cameramensen, licht-technici, make-upartiesten, en allerlei rollen die achter de schermen bijdragen aan het succesvol produceren van film en televisie. Het akkoord gaat alleen over de mensen die aan de Amerikaanse westkust werken. In andere regio's waar veel gefilmd wordt, waaronder de staten Georgia en de stad New York, wordt nog onderhandeld.Los van de staking was een belangrijke aanjager van de onderhandelingen de media-aandacht die de crewleden de afgelopen maanden kregen. Op Instagram groeide het account IA-stories snel. Het account tekende anonieme getuigenissen van crewleden in Hollywood op, die vaak behoorlijk heftig waren. De getuigenissen schetsten het beeld dat het nagenoeg onmogelijk is een sociaal leven en goede fysieke gezondheid te behouden als je in de filmindustrie werkt. De getuigenissen leidden er ook toe dat steeds meer bekende mensen, de acteurs, actrises en presentatoren die je op tv ziet, zich achter de crewleden schaarden. Het werd daarmee steeds moeilijker voor de filmstudio's om aan keiharde eisen (zoals een weekend van 48 uur) vast te houden.Maar via datzelfde Instagram-account, dat werd opgezet door Ben Gottlieb, een 27-jarige electricien die in de filmindustrie werkt maar zich aan het herscholen is zodat hij een andere carriere kan najagen, wordt nu het ongenoegen over de overeenkomst duidelijk. Zo zou er in het akkoord niet genoeg aandacht zijn voor pensioenopbouw en gezondheidszorg, zou de loonsverhoging van 3 procent niet afdoende zijn in verband met de hoge inflatie dit jaar, en zouden de verplichtte rusttijden te kort zijn. Zoals Gottlieb in een recente Instagram-post berekende: er zitten 168 uur in een week, waarvan de crewleden nu verplicht 94 (54 in het weekend en vier keer 10 doordeweeks ) vrij krijgen. 'Dan blijft een werkweek van 74 uur over. Waarom zouden we dat willen?' De vakbondsleden stemmen de komende periode via een online portal voor of tegen het akkoord. Het is mogelijk dat de meest ontevreden stemmen het hardst roepen op sociale media. IATSE lijkt er zeker van dat een meerderheid van de leden voor het akkoord zal stemmen, maar als de leden het toch afwijzen, moet de vakbond opnieuw aan de onderhandelingstafel gaan zitten. En dan zal vermoedelijk een staking - en alle gevolgen daarvan voor Hollywood - opnieuw op de agenda staan.