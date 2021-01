Kom hier dat ik u kus heeft dinsdag de Ensor voor Beste Coproductie gewonnen. Dat meldt filmfestival Oostende. Annemie Degryse van productiehuis Lunanime nam de Ensor in ontvangst voor de verfilming van de roman van Griet Op de Beeck.

Elk jaar wordt door de raad van bestuur van De Ensors gestemd op de meest verdienstelijke coproductie van het jaar. Dat zijn producties waarvan minstens 10 procent van het totale productiebudget gefinancierd en uitgegeven is in Vlaanderen én de productie gesteund is door ofwel het Mediafonds, het Filmfonds, Screen Flanders of een Vlaamse omroep.

Dit jaar gaat de prijs naar de verfilming van Kom hier dat ik u kus, een samenwerking tussen het Nederlandse productiehuis Submarine en het Belgische productiehuis Lunanime.

Op zaterdagavond 23 januari is het Gala van de Ensors te volgen op Canvas. In aanloop naar de uitreiking wordt er dagelijks een Ensor-winnaar bekendgemaakt tijdens Cinema Canvas, te bekijken op VRT NU. (Belga)

