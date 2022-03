Acteur Koen De Bouw en regisseur Peter Monsaert hebben vrijdag een ster gekregen op het filmfestival van Oostende. Het duo mocht bij de opening van het festival elk een ster onthullen op de Oostendse zeedijk. De veertiende editie van het filmfestival gaat vrijdag van start.

Op de Walk of Fame op de zeedijk werden ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen de afgelopen jaren al heel wat grote namen uit de binnen- en buitenlandse filmwereld vereeuwigd. Daar horen nu ook Koen De Bouw en Peter Monsaert bij. Die eerste is dit jaar master van het filmfestival. Hij cureerde de masterselectie onder de titel 'Going Mental'. 'Wie zo veel levenswijsheid bezit, verdient een ster', zei collega Ruth Becquart bij de inhuldiging van de ster.

De Bouw stelt vrijdagavond samen met regisseur Peter Monsaert hun film 'Nowhere' voor in Oostende. Ook Monsaert werd geëerd met een ster. DOP (Director of Photography) David Williamson had lovende woorden voor de regisseur bij de inhuldiging van zijn ster. 'Hij weet als geen ander acteurs vertrouwen te geven', klonk het. Het Oostendse filmfestival loopt nog tot en met 12 maart.

