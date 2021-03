Kinepolis en Plopsaland De Panne openen tijdens de paasvakantie een drive-incinema in Plopsaland. Dat meldt Kinepolis vrijdag. Van 1 tot en met 17 april kunnen toeschouwers vanuit hun wagen films volgen op groot scherm op de parking van het pretpark. Organisatoren willen daarmee een coronaproof alternatief voorzien nu de bioscopen gesloten zijn.

Na de eerste editie van Kinepolis On Tour afgelopen zomer, komt Kinepolis tijdens de paasvakantie met de drive-incinema naar Plopsaland De Panne. Dagelijks worden 3 à 4 filmvertoningen voorzien. Daarnaast wordt ook een filmmarathon gehouden en gaat ook de nieuwste K3-film er in première.

Toeschouwers kunnen coronaproof vanuit de auto de films volgen. Tijdens de film kunnen mensen vanuit de auto online eten en drinken bestellen en betalen. Dat wordt tot aan de auto geleverd.

'Bij Kinepolis zijn de deuren al maanden gesloten en op deze manier kunnen wij het publiek toch een leuke filmbeleving bieden', zegt Anneleen Van Troos, woordvoerster bij Kinepolis. 'Er is echt nood aan leuke activiteiten buitenshuis tijdens de paasvakantie. Met Kinepolis On Tour komen we hieraan tegemoet, in alle veiligheid en in de unieke setting van Plopsaland De Panne.' (Belga)

