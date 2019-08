Kim Snauwaert debuteert op het filmfestival van Oostende: 'Ik ben veel egoïstischer dan mijn personage'

Het beste van The Best of Dorien B., de openingsfilm van Filmfestival Oostende, is hoofdrolspeelster Kim Snauwaert. 'Ik was als kind al een felle.'

© Kaat Pype

Door haar mooie, grote ogen lijkt het alsof je recht in de ziel van Kim Snauwaert kijkt. Dat onbetaalbare special effect is de grote troef van The Best of Dorien B., het debuut van Anke Blondé. Met veel naturel speelt de nieuwkomer het titelpersonage, Dorien. Ondanks twee schattige kinderen, een huis, een echtgenoot en een dierenartspraktijk knaagt een is-dit-nu-mijn-leven-gevoel aan haar zekerheden. Ze cijfert zichzelf voortdurend weg voor iedereen, maar kan aan niemand kwijt dat een knobbel in haar borst kwaadaardig zou kunnen zijn. Haar ouders vechten een huwelijkscrisis uit, haar kinderen smeken haar om normaal te doen en haar echtgenoot, gespeeld door tv-komiek Jelle De Beule, heeft het te druk met zichzelf en een vrouwelijke collega.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×