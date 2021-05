NBC werkt momenteel aan een televisieprogramma gebaseerd op Wie is het?, het iconische gezelschapsspel waarbij u moet raden of uw tegenstander nu Bill, Anita of Frans is. Kunt u misschien nog in komen, maar het wordt een tikje absurder bij deze gezelschapsspelfilms en -series die ook in de maak zijn.

De pitch: 'Een komische heistfilm die zich afspeelt in de undergroundhiphopwereld van Atlanta', aldus de makers.

De pitch: 'Een komische heistfilm die zich afspeelt in de undergroundhiphopwereld van Atlanta', aldus de makers.Werkelijk geen flauw idee wat die pitch te maken heeft met een kaartspel zonder personages, plotlijn of eender welk narratief potentieel. Niet dat dat voorwaarden lijken te zijn voor Mattel: de speelgoedfabrikant heeft momenteel ook nog films over Hot Wheels en View-Master in de steigers staan. Kwestie van het nog absurder te maken wordt de voorlopig naamloze Uno-film geproduceerd door Lil Yachty, die allicht ook de hoofdrol krijgt. 'Ik speelde als kind al Uno en doe dat nog steeds', aldus de rapper. 'Het voelt dan ook heel speciaal om er een film over te maken die zich afspeelt in de scene waar ik vandaan kom. Het raakt me.' Hij lijkt het te menen.De pitch Chucky, maar dan met een plastic bal.Vond Mattel blijkbaar ook een goed idee: een horroradaptatie van de Magic 8-Ball. U weet wel, de magische zwarte bal die al uw ja-neevragen van een objectief antwoord voorziet zolang u er maar hard genoeg mee schudt. Twee jaar geleden kondigde de fabrikant aan dat hij voor de film in zee gaat met Blumhouse Productions, het productiehuis achter hits als Get Out en BlacKkKlansman. Dat wekt alvast iets meer vertrouwen dan eerdere, nooit uitgevoerde plannen voor een romcom en een avonturenfilm over het spel. Al lijkt het project op het eerste gezicht nog steeds geen Oscar-materiaal. 'Sinds de jaren vijftig heeft de Magic 8-Ball tot verbeelding, spanning en intriges geleid', zo tracht Mattel de film te verkopen. 'Dit iconische speelgoed heeft een connectie met fans en een onbenut potentieel voor storytelling.'De pitch: House of Cards met meer generaals, legers en wapens.Na het lezen van dit lijstje zou u de film- en televisiewereld een gebrek aan inspiratie kunnen verwijten. Niet geheel onterecht, maar op de een of andere manier klinkt dit project wél veelbelovend. Beau Willimon, de bedenker van House of Cards en blijkbaar een grote fan van het bordspel, gaat namelijk de tv-adaptatie van Risk maken in opdracht van Entertainment One. Een strategisch spel waarin spelers via oorlogvoering, allianties en geheime missies globale dominantie nastreven, lijkt Willimon alvast op het lijf geschreven. Het risico waard, zouden we durven te zeggen.'De pitch: Iets met tijdreizen, gevangenisstraffen, corrupte zakenmannen en Kevin Hart. Waarschijnlijk.Spelletjesfabrikant Hasbro probeert al meer dan tien jaar een filmadaptatie van Monopoly van de grond te krijgen. Even kwam Ridley Scott aan boord als producer. Daarna zou Andrew Niccol, de scenarist van The Truman Show, in zijn pen kruipen om een verhaal te schrijven over 'het creëren van je eigen geluk, wat je écht rijk maakt en het vermijden van een gevangenisstraf'. Volgens de laatste ontwikkelingen mag Tim Story, de man achter films als (de Amerikaanse) Taxi en Fantastic Four, in de regiestoel plaatsnemen en zal Kevin Hart een rol vertolken. Naar verluidt zou hun versie gaan over een moeder en zoon die een tijdreizend huis gebruiken om hun eigen familiegeschiedenis te herschrijven en terloops een corrupte zakenman te stoppen. Al durven we er ons geld niet meer op in te zetten.De pitch: Een cinematografisch universum over een kubus.Rubiks kubus is niet het meest entertainende spel om naar te kijken. Meestal duurt het een eeuwigheid vooraleer alle kleurtjes aan de juiste kant staan, en het is en blijft een eenzame sport. Geen idee wat u mag verwachten van deze verfilming, maar wat wél vaststaat is dat Hyde Park Entertainment Group en Endeavor Content de taak op zich nemen. Bovendien zullen ze een spelprogramma over de kubus maken. Naar eigen zeggen kijken ze ernaar uit om 'een prachtig en complex Rubiks-universum te creëren'. Dat voorspelt niet veel goeds.