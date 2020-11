Johnny Depp zal niet langer de rol van Grindelwald spelen in de Harry Potter-filmserie Fantastic Beasts. De acteur is gevraagd te vertrekken nadat hij eerder deze week zijn smaadzaak tegen tabloid The Sun had verloren.

Depp liet zelf via Instagram weten dat filmstudio Warner Bros. hem heeft verzocht op te stappen uit de franchise. 'En ik heb dat verzoek gerespecteerd en ik ben het ermee eens', aldus de acteur. Wie hem gaat opvolgen in het derde deel van Fantastic Beasts, is nog niet bekend.

De acteur had de krant aangeklaagd wegens smaad omdat hij in een artikel uit 2018 een 'vrouwenmishandelaar' werd genoemd. Een rechter oordeelde maandag dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel sprake is van smaad. De acteur bevestigt daarnaast dat hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter. 'Ik blijf vastberaden en ik ben van plan te bewijzen dat de beschuldigingen tegen mij vals zijn. Mijn leven en carrière zullen niet worden bepaald door dit ene moment.'

