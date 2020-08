Aan de illustere carrière van zijn vader Denzel kan de zijne nog niet tippen maar John David Washington speelt wel de hoofdrol in een van de meest geanticipeerde films van het jaar. Maar eigenlijk wilde hij een footballster worden.

Christian Bale en Heath Ledger in The Dark Knight (2008), Al Pacino en Robin Williams in Insomnia (2002), Leonardo DiCaprio in Inception (2010) en Matthew McConaughey in Interstellar (2014)... Op het ouderwetse af zweert Christopher Nolan bij grote namen voor zijn ambitieuze spektakelfilms. Maar voor de hoofdrol in Tenet durfde hij in zee te gaan met een ex-sportman met amper één grote filmrol op zijn curriculum: John David Washington. De vonk sloeg over toen Nolan in 2018 in Cannes de zinderende wereldpremière bijwoonde van BlacKkKlansman, de comebackfilm van Spike Lee over een zwarte agent die infiltreert in de Ku Klux Klan. Nolan werd 'weggeblazen' door het 'aangeboren charisma' en de vertolking van de toen onbekende Washington. Zijn gok is goed uitgedraaid. Met de flair van iemand die al jaren blockbusters draagt, speelt Washington een geheim agent met de kwaliteiten maar niet de gebreken van James Bond en neemt hij de kijker op sleeptouw in een complexe sciencefictionthriller waarin objecten en personen ook achteruit in de tijd bewegen. 'Ik heb alle films van Nolan gezien. Wat hij me ook gevraagd zou hebben, ik zou erop ingegaan zijn', heeft Washington al laten optekenen. 'Hij brengt grote concepten samen, bouwt unieke werelden en is zo'n dynamische en cinematografisch sterke verteller. Een film als Tenet heb ik nog nooit gezien. Niemand heeft dat. Chris heeft het zonder omwegen over ons begrip van de fysica van tijd. Ik weet niet wáár zijn fascinatie met tijd vandaan komt maar ik bewonder hoe hij er in zijn films mee omgaat.' John David is de zoon van tweevoudig Oscarwinnaar Denzel Washington, bekend van Malcolm X (1992), Training Day (2001), Inside Man (2006) en American Gangster (2007), maar vergelijkingen met zijn vader blokt hij zoveel mogelijk af. Niet dat hij niet met hem overeenkomt of geen ontzag heeft voor diens grote carrière: junior is al fan sinds hij op zijn vijfde senior Richard III zag repeteren voor een Shakespeare in the Park-festival. 'In mijn jeugd heb ik Glory (film uit 1989 over Afro-Amerikaanse soldaten in de Amerikaanse Burgeroorlog, nvdr.) zo vaak bekeken dat ik alle dialogen uit het hoofd kende en de videotape het begaf.' Alleen wil hij niet doorgaan voor een fils à papa. 'Ik wilde mijn eigen weg gaan.' Die wil was sterk genoeg om zich ondanks een grote liefde voor film op topsport te storten, het bikkelharde American football zelfs. 'Ik ben nooit de beste van mijn generatie geweest maar ik was toegewijd en trainde intensief.' Op een haar na maakt hij zijn droom waar om in de topcompetitie NFL aan te treden. In 2006 mag hij naar de St. Louis Rams maar hij raakt er niet verder dan het oefenteam. Door als running back aan te treden in tweederangsliga's kan hij van zijn sport leven. Maar wanneer in 2013 zijn achillespees knapt, beseft hij onmiddellijk dat zijn footballcarrière er op zijn 28e al definitief op zit. Het voelde alsof hij was neergeschoten. 'Ik was dol op die sport. Ook al speelde het achteraf bekeken allicht wel mee dat football een wereld was die alleen mij toebehoorde of waarin ik toch makkelijker een eigen identiteit kon ontwikkelen.' Zonder zijn vader in te lichten en zonder voorafgaande opleiding vat hij het plan op om te acteren. Op krukken en pijnstillers neemt hij deel aan de audities voor een komische HBO-serie over American football met Dwayne Johnson als uithangbord. Washington krijgt de rol van de eigenwijze, competitieve footballster Ricky Jerret en heeft het geluk dat Ballers aanslaat en vijf seizoenen meegaat. 'Ricky incarneren was een goeie uitdaging want qua karakter lijk ik totaal niet op hem. Maar het was uiteraard heerlijk om meteen mijn twee grote passies te combineren: football en acteren.' Voor de volgende grote sprong voorwaarts zorgt Spike Lee, de regisseur die Denzel Washington glansrollen bezorgde in Inside Man en Malcolm X. 'Spike was een vriend des huizes maar het is niet dat we elkaar regelmatig belden. Ik schrok dus toen hij mij sommeerde om het boek te lezen waarin Ron Stallworth vertelt hoe hij in de jaren zeventig in de Ku Klux Klan infiltreerde en nog veel meer toen hij me vervolgens zonder verdere audities de hoofdrol in BlacKkKlansman aanbod. Zo veel vertrouwen is zalig maar de schrik om teleur te stellen was enorm. Gelukkig is Spike een meester in het geruststellen van zijn acteurs, terwijl hij er tegelijk toch de pees op legt. De opnames waren één grote masterclass.' Twee zomers na de première van BlacKkKlansman trekt Washington met Tenet een van de films van het jaar. Het ziet ernaar uit dat vader Washington gelijk had toen hij naar Michael en Kirk Douglas verwees om zoon Washington mee te geven dat het wél kan: zonen die uit de schaduw van hun overbekende acterende vaders treden.