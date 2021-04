Johan Heldenbergh speelt in het genomineerde Quo Vadis, Aida? de commandant van de Dutchbat-troepen die in het Bosnische Srebrenica een genocide niet heeft kunnen verhinderen.

Juli 1995. De internationale gemeenschap kijkt toe hoe de Servische troepen van Ratko Mladic in Bosnië, hartje Europa, een bloedbad aanrichten: in de 'veilige zone' Srebrenica worden minstens zevenduizend moslimmannen en -jongens vermoord. De slechts licht bewapende Dutchbat-troepen onder leiding van luitenant-kolonel Thom Karremans laten noodgedwongen begaan. De ervaren Bosnische regisseuse Jasmila Zbanic ( Grbavica, Na putu) verwerkte die gruwel in het verhaal van een tolk die voor de Nederlandse VN-soldaten werkt en haar man en zonen probeert te redden terwijl de troepen van Mladic naderen. De rol van commandant Karremans ging naar Johan Heldenbergh. 'Ze zochten naar een acteur met dezelfde gestalte als Karremans die, voorzien van een stevige moustache, enigszins op hem lijkt. Er waren ook Nederlandse acteurs aangeschreven maar die konden of wilden niet. Dutchbat ligt nog altijd héél gevoelig. Dat is een litteken in de Nederlandse samenleving.' Quo Vadis, Aida? heeft Heldenbergh zwaar aangegrepen. 'Ik ben megatrots dat ik aan deze film heb mogen bijdragen. Jasmila is een zeer goede regisseuse. Ondanks haar vele littekens heeft ze het drama zo juist mogelijk geschetst. Ze gaat niet mee in het blamen van de Dutchbat. Eigenlijk toont ze het onvermogen van de natiestaten om in te grijpen en hoe ver raciale, religieuze angst mensen kan drijven. "Le nationalisme, c'est la guerre", zoals François Mitterrand zei.' Heldenbergh maakte het Oscarcircus in 2014 al eens van dichtbij mee met The Broken Circle Breakdown maar herinnert zich daar weinig van. 'Ik was toen niet in mijn haak. Als acteurke doe je ook maar gewoon wat de publicist en de Oscarstrateeg je opleggen. In ons geval was dat met een in de rapte gekochte gitaar een liedje zingen na een filmvertoning. Of dat gewerkt heeft, weet ik niet. Van de avond zelf weet ik alleen nog dat ik met Mads Mikkelsen gin-tonics heb gezopen.' Mikkelsen speelt de hoofdrol in Another Round, dat de Oscar voor beste internationale film allicht voor de neus van Quo Vadis, Aida? wegkaapt. 'Dat is 70 procent zeker. Maar de resterende 30 procent denk ik is voor ons. Een vrouwelijke regisseur, een schitterend vertolkte vrouwelijke hoofdrol en een raciaal thema: daar moet het zeer liberal kiespubliek van de Academy gevoelig voor zijn.'