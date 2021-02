Het JEF festival, filmfestival voor jongeren, programmeert van 6 tot 28 februari meer dan 45 films. De 33ste editie gaat online door en focust op het thema 'Ondersteboven'.

Vanaf zaterdag is een selectie van jeugdfilms en games voor iedereen te bekijken op het gloednieuwe online festivalplatform. 'Hoewel de sluiting van de cinema's verlengd wordt door de huidige coronamaatregelen, zijn we blij om de fans van het festival toch een festivalbeleving te kunnen bieden met onder meer op de oorspronkelijke locaties tal van masterclasses, een online medialab en een Bouw-je-eigen-festivalbox', zegt organisator Alice Goezu.

Ketnet-wrapster Gloria Monserez en actrice Machteld Timmermans openen zaterdag om 14 uur het festival via een livestream. Daarna kan je online meekijken naar de première van de animatiefilm 'Calamity' (6+). Het is de aftrap voor een hele maand jeugdfilms en games. Families kunnen rekenen op een totaalbeleving die onlosmakelijk verbonden is met het jeugdfilmfestival.

Het thema 'Ondersteboven' komt ook terug in de filmprogrammatie. De wereld op z'n kop en kijken vanuit alle hoeken, dat is het geval bij de Disney-klassieker 'Alice in Wonderland' (7+), die z'n 70ste verjaardag viert.

Voor de ticketverkoop van het volledige filmprogramma: www.JEFfestival.be. Je huurt voor 48 uur een film aan 7 euro. Om de festivalbeleving helemaal in huis halen, is er de 'Bouw-je-eigenfestival-box'. Voor 28 euro speel en experimenteer je thuis met 12 filmische opdrachten. Op het gratis online medialab-platform kan je je helemaal uitleven in allerlei games.

