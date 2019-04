De nieuwe film van Jean-Pierre en Luc Dardenne is geselecteerd voor de officiële competitie van het filmfestival van Cannes. Het Belgische broederpaar neemt het in de strijd om de Gouden Palm op tegen onder anderen Terrence Malick en Ken Loach.

De organisatie van het filmfestival van Cannes heeft donderdag 'ongeveer negentig procent' van de officiële selectie bekendgemaakt. Daar zit zoals verwacht ook een Belgische film in: Le jeune Ahmed van Jean-Pierre en Luc Dardenne. De film vertelt het verhaal van een jonge moslim die radicaliseert en zijn leraar koeionneert.

De Dardennes wonnen al twee keer de Gouden Palm in Cannes, in 1999 met Rosetta en in 2005 met L'enfant. Ook Le silence de Lorna, Le gamin au vélo en Deux jours, une nuit vielen in de prijzen op de Croisette.

Naast de Dardennes strijden er nog veel grote cineasten mee om de Gouden Palm dit jaar. Zo komt de Britse regisseur Ken Loach komt zijn nieuwe film Sorry We Missed You voorstellen en presenteert Terrence Malick A Hidden Life, met (wellicht) een bijrol voor Matthias Schoenaerts. Pedro Almodóvar heeft Dolor y Gloria klaar, met Penélope Cruz en Antonio Banderas, en de jonge Canadees Xavier Dolan, nog altijd maar dertig jaar, presenteert Matthias et Maxime.

Het festival opent met The Dead Don't Die van Jim Jarmusch. De film komt uit in Frankrijk op de dag van de vertoning in Cannes, een maand later volgen de Amerikaanse bioscopen. Buiten competitie zijn de opvallendste producties Rocketman, de biopic van Dexter Fletcher over Elton John, de Diego Maradona-documentaire van Asif Kapadia en twee afleveringen van Too Old to Die Young, de webserie van Drive-regisseur Nicolas Winding Refn.

Op twee titels is voorlopig nog wachten: Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino en Ad Astra van James Gray. Beide films zijn nog niet af, zegt festivaldirecteur Thierry Frémaux, maar hij hoopt dat ze toch nog op tijd klaar zullen zijn voor de Croisette. Het 72ste filmfestival van Cannes vindt plaats van 14 tot en met 25 mei 2019.