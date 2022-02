De Italiaanse actrice Monica Vitta, de muze van regisseur Michelangelo Antonioni, is overleden op 90-jarige leeftijd. Dat heeft de Italiaanse minister van Cultuur, Dario Franceschini, woensdag bekendgemaakt.

Begin jaren 60 was ze te zien in vier films van de bekende Italiaanse regisseur, die toen op het hoogtepunt van zijn kunnen was. L'avventura was in 1960 de eerste van die 'tetralogie van de oncommuniceerbaarheid'. In 1961 volgde nog La Notte, naast Marcello Mastroianni en Jeanne Moreau, die Vitti lof van de critici opleverde. Daarna volgde nog, samen met Alain Delon, L'Eclissse (1962) en Il deserto rosso uit 1964.

In die tijd had Vitti een relatie met de regisseur, maar de samenwerking, en later ook de relatie, hield op tegen het einde van de jaren 60. In Antonioni's bekendste film, Blow-up (1966) is ze niet meer te zien.

Na haar samenwerkingen met Antonioni was Vitti nog te zien in talloze andere films, vooral komedies, maar ook in Le Fantôme de la liberté van Luis Buñuel. In 1980 speelde ze nog eens in een Antonioni-film, Il mistero di Oberwald. In de jaren daarop concentreerde ze zich op werk voor televisie en theater.

Doorheen haar carrière won ze vijf David di Donatello's, de Italiaanse filmprijzen, een gouden leeuw in Venetië voor haar carrière en een zilveren beer in Berlijn.

In 2011 raakte bekend dat ze de voorbije vijftien jaar niet meer in het openbaar gezien was omdat ze aan Alzheimer leed. Complicaties van die ziekte leidden ook tot haar overlijden.

'Vaarwel aan MonicaVitti, vaarwel aan de koningin van de Italiaanse cinema', schrijft minister Franceschini in een persbericht. 'Vandaag is een echt trieste dag, een grote artieste en een grote Italiaanse is heengegaan.'

