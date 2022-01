Denzel Washington is een memorabele acteur, de films waarin hij speelt zijn dat vaak een pak minder. Al lijkt hij met Joel Coens The Tragedy of Macbeth eindelijk weer de stap te zetten naar scripts zijn immense talent waardig.

Momenteel schittert Denzel Washington als het titelpersonage in The Tragedy of Macbeth, Joel Coens uitgepuurde verfilming van Shakespeares tragedie. Denzel Washington, die u vooral kent van matige thrillers en actiefilms. Toch?

...

Momenteel schittert Denzel Washington als het titelpersonage in The Tragedy of Macbeth, Joel Coens uitgepuurde verfilming van Shakespeares tragedie. Denzel Washington, die u vooral kent van matige thrillers en actiefilms. Toch? Het is nochtans niet de eerste keer dat de Amerikaanse acteur in aanraking komt met de Bard. In 1993 was hij al te zien in Much Ado about Nothing, Kenneth Branaghs verfilming van de gelijknamige Shakespearekomedie. In het theater stond de jonge Washington in Coriolanus en vertolkte hij de titelrol in Othello. Later speelde hij Richard III in de gelijknamige tragedie en speelde hij Brutus in een Broadwayproductie van Julius Caesar. Wikipedia heeft een hele sectie gewijd aan 'American male Shakespearean actors', waar Washington zelfs staat te blinken tussen andere grote namen als Ethan Hawke en Al Pacino. Het ontzag voor Washingtons kunnen is overigens niet min. Eind 2020 voerde hij in The New York Times zelfs de lijst van '25 beste acteurs van de 21e eeuw' aan, vóór arthousefavorieten als Isabelle Huppert, Tilda Swinton en Daniel Day-Lewis. De Amerikaanse filmhistoricus Donald Bogle schreef dat Washington het concept van de 'klassieke filmster' heeft hervormd. De poster boy hoeft niet meer wit te zijn dankzij Washington, die zwarte hoofdrollen van hun gettoclichés ontdeed, aldus Bogle. Ook op het witte doek zijn er al vroeg in Washingtons carrière enkele topprestaties. De belangrijkste is allicht zijn hoofdrol in Malcolm X, Spike Lees ambitieuze biopic over de notoire mensenrechtenactivist. Het epos wordt grotendeels gedragen door Washingtons magnetische performance, die hem ook een Oscarnominatie opleverde. Die kon hij echter niet verzilveren, iets wat hem met de matiger films Glory (1989) en Training Day (2001) wel lukte. Hier en daar dook Washington na Malcolm X nog wel eens op in een memorabele film. In Philadelphia bijvoorbeeld, in 1993 de eerste mainstreamprent die de aidsepidemie aankaartte en zo een belangrijk statement maakte. Maar verder leest zijn filmografie vooral als een catalogus van vlotte, maar weinig memorabele thrillers en actiefilms. Prima achtergrondlawaai tijdens het naar binnen werken van een beker popcorn, maar niets waarmee je in de annalen van Hollywood opgenomen wordt. Zijn naam doet bij iedereen een belletje rinkelen, maar hoeveel van Denzel Washingtons rollen kunt u daadwerkelijk opnoemen? Regisseur Antoine Fuqua, die eerst carrière maakte met videoclips zoals die van Coolio's Gangsta's Paradise, maakte vier films met Washington. De eerste daarvan was het al genoemde Training Day. Verder mocht Washington in de Equalizer-franchise tweemaal (in 2014 en 2018) opdraven als actieheld die zijn gewelddadige verleden achter zich heeft gelaten maar noodgedwongen de wapens weer moet opnemen. Voor actiefans zeker geen onbekend plot. Ten slotte draaiden Fuqua en Washington samen nog The Magnificent Seven (2016), een remake van de gelijknamige film uit 1960. Washingtons vruchtbaarste samenwerking was die met wijlen Tony Scott, broer van Ridley en regisseur van onder andere Top Gun. Met Scott maakte Washington vijf films, waaronder de actiethrillers Man on Fire (2004) , The Taking of Pelham 123 (2009) en Deja Vu (2006). Stuk voor stuk glad gestileerde films die alle Kinepoliszalen vlotjes deden vollopen, maar sindsdien weer in de vergetelheid zijn gesukkeld. De ondertussen bijna 70 jaar oude Washington lijkt daar zelf ook genoeg van te hebben. Vorig jaar was hij nog te zien in de weinig opvallende thriller The Little Things, met The Tragedy of Macbeth van gerespecteerd regisseur Joel Coen mikt hij duidelijk hoger. Bovendien zet hij ook nog eens een topprestatie neer. Het lijkt ook niet bij die ene voltreffer te blijven. Volgens Washington zelf voert hij al gesprekken met regisseurs als Alfonso Cuarón ( Gravity, Roma), Steve McQueen ( 12 Years a Slave, Shame) en Paul Thomas Anderson ( There Will Be Blood, Magnolia, Licorice Pizza). Hoe vruchtbaar die gesprekken waren, is vooralsnog niet bekend, maar waarom heeft hij zo lang gewacht om die wending aan zijn carrière te geven? Heeft Washington eerst willen tonen dat een zwarte acteur ook een klassieke filmster kan zijn? Is hij op zijn oude dag meer bekommerd om de eeuwigheidswaarde van de titels op zijn cv? U gaat ongetwijfeld nog horen van Denzel Washington.