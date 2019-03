In zijn nieuwe film heeft Pikachu een detectiveverslaving. Dat maakt het internet gek

Pokémon: Detective Pikachu is een live-actionfilm over het bekende Pokémonfiguurtje die in mei in de bioscoop komt. Centraal staat de jonge Tim Goodman (Justice Smith), die met een Sherlock Holmes-achtige Pikachu op zoek gaat naar zijn verdwenen vader en terloops een onheilspellende samenzwering ontdekt. Toen in november de eerste trailer gedropt werd, stond het internet in lichterlaaie. De tweede trailer, d...