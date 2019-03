In zijn nieuwe film heeft Pikachu een cafeïneverslaving. Dat maakt het internet gek

DE FEITEN

Pokémon: Detective Pikachu is een live-actionfilm over het bekende Pokémonfiguurtje die in mei in de bioscoop komt. Centraal staat de jonge Tim Goodman (Justice Smith), die met een Sherlock Holmes-achtige Pikachu op zoek gaat naar zijn verdwenen vader en terloops een onheilspellende samenzwering ontdekt. Toen in november de eerste trailer gedropt werd, stond het internet in lichterlaaie. De tweede trailer, die twee weken geleden verscheen, deed er nog een royaal schepje bovenop.

Laat ons zeggen dat Pika er niet uitziet zoals fans hadden verwacht. Tot nu toe kenden zij Pikachu als een schattig, zwijgzaam figuurtje zonder al te veel details. Dankzij de trailers weten we nu dat hij fluffy is, een hoed draagt, worstelt met een cafeïneverslaving en vloeiend Engels praat in een stem die verdacht veel op die van Ryan Reynolds lijkt. Uiteraard roept dat gemengde gevoelens op.

Volgens Vice zijn de trailers zo teleurstellend dat u gegarandeerd in een diepe existentiële depressie belandt en toont de film pokémon ongegeneerd als 'zelfbewuste, emotioneel intelligente dieren zijn die als slaaf worden ingezet om de mensheid te dienen'. Forbes is dan weer hoopvol en gelooft dat Detective Pikachu weleens 'rather great' kan worden. Maar de meest courante reactie is pure verwarring. 'Hij is zo schattig met zijn waggelend loopje en detectivehoed, maar dan opent hij zijn mond en is hij een dertigjarige man', klonk het op Twitter. Heel wat mensen voelden zich bovendien verraden doordat Reynolds de stem mocht inspreken, ondanks de 51.144 handtekeningen die de petitie 'Get Danny DeVito to Voice the English Version of Detective Pikachu' verzamelde. Verder was vooral Pika's huid voer voor scherpzinnige discussies. Zo had een Reddit-gebruiker verwacht dat hij een kortharige vizslavacht zou hebben. Een vizsla is een Hongaars hondenras. Dat is heel specifiek. Anderen vonden het niet meer dan logisch dat Pikachu een ietwat rechtopstaande vacht heeft. Het blijft per slot van rekening een elektrische muis. Dat lijkt het internet weleens te vergeten.

