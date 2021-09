Het Brusselse cultfilmfestival Offscreen staat deze editie in het teken van ecohorror en klimaatfictie: dystopische films waarin de natuur wraak neemt voor al onze terreur. U bent dus maar beter goed voorbereid.

Een mondmasker We raden u aan om uw mondmasker nog even bij te houden. Gevaarlijke virussen zijn op Offscreen namelijk schering en inslag. In The Andromeda Strain verspreidt een neergestorte satelliet een virus dat menselijk bloed doet stollen, het experimentele biologische wapen uit The Crazies zorgt voor psychotisch gedrag en totale chaos, in The Happening brengen besmette mensen een eind aan hun leven en het virus uit No Blade of Grass vernielt alle oogsten en zorgt voor hongersnood en kannibalisme.

Mistlampen Stalker, The Last Winter, The Road: het is vaak opvallend mistig in ecohorror. Niet ideaal wanneer u probeert te ontsnappen aan monsters, virussen en ontspoorde dieren.

Een vliegenmepper Het krioelt ook van de insecten en ander creepy crawly ongedierte in ecohorror, of het nu gaat om moordlustige vogelspinnen (Kingdom of the Spiders), bijen en termieten (The Hellstrom Chronicle) of hyperintelligente mieren (Phase IV). U voorziet maar beter ook iets tegen parasitaire schaaldieren (The Bay), wraakzuchtige kikkers (Frogs), een zwerm agressieve meeuwen (The Birds), wasberen met gigantische teelballen (Pom Poko), een smogmonster (Godzilla vs. the Smog Monster) en een gemuteerde amfibie (The Host).

Een regenjas (of een boot) Kunnen we u alvast meegeven: tijdens dystopische klimaatrampen is het zelden vakantieweer. In The Last Wave wordt Australië geteisterd door bizarre weersomstandigheden, in Take Shelter bereidt een huisvader zich voor op een apocalypse met verontrustend onweer en olieregen en in Waterworld zijn de poolkappen volledig gesmolten en staat de hele wereld onder water.

Droge voeding Altijd handig om een voorraadje in huis te hebben. Zeker wanneer voedsel schaars is geworden door vervuiling, ongelijkheid, overbevolking of hongerige monsters, zoals in The Road en No Blade of Grass. Volgens Soylent Green zullen we zelfs volgend jaar al chemische papjes moeten eten. Moet u alweer beginnen te hamsteren!