De eerste overnachting op uw filmische zomerreis: het hotel dat spookte in The Shining.

Het hotel Aan de voet van de Rocky Mountains en het gelijknamige nationale park in de staat Colorado ligt het majestueuze Stanley Hotel, opgetrokken in Colonial Revival-stijl in opdracht van uitvinder-ondernemer Freelan Oscar Stanley. Die kon zich in 1907 een tweede verblijf veroorloven met de weelderige allure van een paleis: honderden kamers, luisterrijke trappen en een overdaad aan tapijten, spiegels en schilderijen. Wat later maakte hij er een luxehotel van voor de beau monde met de vage ambitie om de mythische Rocky Mountains te ve...

Het hotel Aan de voet van de Rocky Mountains en het gelijknamige nationale park in de staat Colorado ligt het majestueuze Stanley Hotel, opgetrokken in Colonial Revival-stijl in opdracht van uitvinder-ondernemer Freelan Oscar Stanley. Die kon zich in 1907 een tweede verblijf veroorloven met de weelderige allure van een paleis: honderden kamers, luisterrijke trappen en een overdaad aan tapijten, spiegels en schilderijen. Wat later maakte hij er een luxehotel van voor de beau monde met de vage ambitie om de mythische Rocky Mountains te verkennen. Bob Dylan en Joan Baez sliepen er in 1976, de Japanse keizer in 1994 maar de belangrijkste gast was allicht de drinker-schrijver die in 1973 vlak voor de wintersluiting één nacht in kamer 217 verbleef: Stephen King en zijn vrouw dineerden helemaal alleen in de immense eetzalen en dwaalden er door de eindeloze gangen. 's Nachts werd King opgeschrikt door een nachtmerrie waarin zijn zoontje, schreeuwend voor zijn leven, door de hotelcorridors rende. Hij stak een sigaret op om te kalmeren en tegen dat die op was, zat zijn roman The Shining volledig in zijn hoofd. Van het Stanley Hotel maakte hij daarin het Overlook Hotel. De film Je hoeft Stanley Kubricks verfilming van The Shining niet te hebben gezien om ze te hebben gezien. Zo diep zit de film over een geblokkeerde schrijver die met vrouw en kind in een gesloten hotel met een schimmige voorgeschiedenis verblijft in het collectieve bewustzijn verankerd. Iconisch is de razende Jack Nicholson die met een bijl een deur inslaat, zijn hoofd door het gat steekt en triomfantelijk roept: 'Here's Johnny!' De film krioelt van scènes en beelden die je nooit meer vergeet: de finale in het doolhof, de engste tweeling ooit, het woord 'redrum' op de muur, het flirtende badkuipwezen, de lift met bloedstromen... Kubrick stelde wel zelf zijn Overlook Hotel samen en liet in de Engelse Elstree Studio labyrintische gangen, de Gold Ballroom of de verboden kamer 237 bouwen. De lounge is afgekeken van de Grand Lounge van het Californische Ahwahnee Hotel. Voor de exterieurshots werd de Timberline Lodge in Oregon gebruikt. Op aandringen van Stephen King, die zich niet kan vinden in Kubricks meesterwerk, werd het Stanley Hotel in 1997 wel gebruikt voor een driedelige tv-adaptatie van zijn boek. Niemand die daar nog naar omkijkt. De minibar In het Stanley Hotel wordt The Shining permanent afgespeeld. Om in kamer 217 (de verboden kamer in het boek) te logeren moet je bijbetalen. Idem dito voor een drietal kamers op de vierde verdieping waar in de loop der tijden geesten zijn waargenomen. Het hotel beschikt over een doolhof met lage struiken - zodat er geen kinderen in verloren raken.