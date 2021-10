IATSE, een van de machtigste vakbonden van Hollywood, heeft gestemd voor een staking en dreigt heel wat film- en televisieproducties tijdelijk plat te leggen. De arbeiders eisen betere werkomstandigheden en een eerlijker loon.

Leden van de International Alliance of Theatrical and Stage Employees (IATSE), de vakbond die cameraploegen, kappers, rekwisiteurs en andere productioneel personeel vertegenwoordigt, klagen aan dat ze zich 'moeten doodwerken' en geen gegarandeerde rust- en eetpauzes meer krijgen sinds de tv- en filmindustrie opnieuw op gang is gekomen na de COVID-pandemie. De vakbond ijvert dan ook voor minder lange werkdagen en eerlijke verloningen voor leden die aan streamingprojecten werken.

IATSE is al een tijd aan het onderhandelen met de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), een vereniging van studio's, tv-zenders en streamingdiensten, over een nieuw contract voor film- en tv-producties, maar kwam nog niet tot een akkoord. De vakbond deed daarom onlangs een oproep aan de leden om te stemmen over een mogelijke staking. Bijna 60.000 werknemers hebben met een overweldigende meerderheid van 98 procent gestemd voor een werkonderbreking.

Daardoor heeft IATSE een belangrijke troef in handen en kan het de gesprekken met AMPTP hervatten. Als de twee partijen de komende dagen niet tot een akkoord komen, bestaat de kans dat de arbeiders effectief het werk neerleggen. Dat zou de grootste werkonderbreking in Hollywood betekenen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Leden van de International Alliance of Theatrical and Stage Employees (IATSE), de vakbond die cameraploegen, kappers, rekwisiteurs en andere productioneel personeel vertegenwoordigt, klagen aan dat ze zich 'moeten doodwerken' en geen gegarandeerde rust- en eetpauzes meer krijgen sinds de tv- en filmindustrie opnieuw op gang is gekomen na de COVID-pandemie. De vakbond ijvert dan ook voor minder lange werkdagen en eerlijke verloningen voor leden die aan streamingprojecten werken.IATSE is al een tijd aan het onderhandelen met de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), een vereniging van studio's, tv-zenders en streamingdiensten, over een nieuw contract voor film- en tv-producties, maar kwam nog niet tot een akkoord. De vakbond deed daarom onlangs een oproep aan de leden om te stemmen over een mogelijke staking. Bijna 60.000 werknemers hebben met een overweldigende meerderheid van 98 procent gestemd voor een werkonderbreking. Daardoor heeft IATSE een belangrijke troef in handen en kan het de gesprekken met AMPTP hervatten. Als de twee partijen de komende dagen niet tot een akkoord komen, bestaat de kans dat de arbeiders effectief het werk neerleggen. Dat zou de grootste werkonderbreking in Hollywood betekenen sinds de Tweede Wereldoorlog.