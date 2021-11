Succession-acteur Brian Cox is in zijn memoires Putting the Rabbit in the Hat niet mals voor zijn collega's. Zo beledigt hij iedereen van Johnny Depp ('opgeblazen en overrated') over Edward Norton ('een aardige maar vervelende jongen die zich schrijver-regisseur waant') tot Steven Seagal ('in het echte leven net zo belachelijk als op het scherm'). Vijf al even gevleugelde beledigingen uit de filmgeschiedenis.

De belediging: 'Ze heeft met elke mannelijke ster van MGM geslapen, met uitzondering van Lassie.' De context: Een dispuut zo iconisch dat Ryan Murphy er de serie Feud aan wijdde. In 1935 liep het mis toen Bette Davis verliefd werd op haar tegenspeler Franchot Tone, maar Joan Crawford met hem in het huwelijksbootje stapte. De spanning liep op op de set van What Ever Happened to Baby Jane?, waar Crawford haar zakken vulde met stenen voor een scène waarin Davis haar over de vloer moest sleuren. Enkel Davis kreeg een Oscarnominatie voor haar rol, maar Crawford mocht wel het podium op om het beeldje van de afwezige winnaar Anne Bancroft in ontvangst te nemen. Twee rivaliserende vrouwen in een seksistische industrie: de pers smulde ervan. De belediging: 'Hij liep rond in zijn oversized motorjas alsof hij de stoerste ridder aan de ronde tafel was.' De context: In de vroege jaren zeventig zouden Sylvester Stallone en Richard Gere, beiden aan het begin van hun carrière, samen te zien zijn in de indiefilm The Lords of Flatbush. Tot bleek dat de heren elkaar niet konden pruimen en Gere werd ingeruild voor een andere acteur. Tijdens een lunchincident, waarbij Gere kippenvet op Stallones dij morste, kwam er zelfs fysiek geweld aan te pas. Daar stopte de vete niet. Later zou Stallone de aloude mythe hebben verspreid dat Gere op de spoedafdeling was beland met een woestijnrat in zijn anus én gingen de acteurs tijdens een feestje van Elton John op de vuist omdat ze allebei prinses Diana wilden versieren. De belediging: 'Michael Bay wil graag Hitler zijn op zijn sets, en dat is hij ook.' De context: Na de release van Transformers: Revenge of the Fallen vertelde Megan Fox tijdens een interview dat regisseur Michael Bay zich op de set als een tiran gedroeg en een nachtmerrie was om mee te samen te werken. Vooral de vergelijking met Hitler viel niet in goede aarde. Fox moest de franchise verlaten en een deel van de crew schreef een vernietigende open brief waarin ze de actrice 'een domme koe' en 'een ondankbare, klasseloze, lompe en onvriendelijke bitch' noemen en haar aanraden om pornoactrice te worden. Desondanks legden de twee het bij. In 2018 beweerde Fox zelfs dat ze intussen BFF's zijn en Bay haar uitnodigt op zijn kerstfeestjes. De belediging: 'De meest onbeschofte man die ik ooit heb ontmoet.' De context: In de Star Wars-films fungeren C-3PO en R2-D2 als een van de meest iconische en onafscheidelijke duo's, maar de mannen in de metalen robotpakken konden het minder goed met elkaar vinden. Volgens de intussen overleden Baker kwam Daniels met niemand overeen en weigerde hij op te dagen op lucratieve fanbijeenkomsten. Daniels beweerde op zijn beurt dan weer dat de rol van R2-D2 geen acteertalent vereist en evengoed door een emmer gespeeld had kunnen worden. Uitspraken die zijn reputatie niet bepaald ten goede kwamen. De belediging: 'Als ze wat meer vertrouwen had in haar acteerwerk, zou ze niet proberen om Martha Stewart te zijn.' De context: Auteur, ondernemer en lifestylegoeroe Martha Stewart is geen fan van actrice, ondernemer en lifestylegoeroe Gwyneth Paltrow. Dat maakte ze in 2014 duidelijk toen men naar haar mening over Paltrows decadente lifestylemerk Goop vroeg. Om nog wat zout in de wonde te strooien verscheen niet veel later een taartrecept met de titel Conscious Coupling in Stewarts kookmagazine, een nogal onsubtiele knipoog naar Paltrows 'conscious uncoupling'-scheiding met Chris Martin. Paltrow reageerde met een recept voor 'jailbird cake', vernoemd naar Stewarts gevangenisstraf voor fraude. Beledigende recepten: het is eens iets anders.