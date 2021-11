Het Holebifilmfestival vindt dit jaar voor de twintigste keer plaats. Het festival programmeert films met een holebi- en transgenderthema, en gaat dit jaar door van 9 tot 26 november, verspreid over 31 locaties in Vlaanderen.

Eigenlijk bestaat het festival al 21 jaar, maar omdat het vorig jaar wegens de coronamaatregelen niet kon doorgaan, strandt het op twintig edities. De eerste editie startte in Leuven, maar het festival breidde al snel uit naar gemeentes rondom de Vlaams-Brabantse stad. Ondertussen zijn er ook vertoningen geweest in andere steden als Gent en Antwerpen. "We willen het holebifilmfestival verder open trekken", zegt woordvoerder Freddy Verkammen. 'Van de kleinste dorpjes tot de grote steden: we hopen dat het festival overal in de kijker gezet wordt.'

Deze editie vindt plaats op 31 locaties in Vlaanderen. Het gaat van Koksijde en Oostende over Wetteren, via Vilvoorde en Diest, tot Genk en Tongeren. De openingsavond vindt plaats in cultuurcentrum 30CC in Leuven. In Leuven wordt er elke dag van de drie weken een film of documentaire vertoond of een toneelstuk gespeeld, in kleinere cultuurhuizen staan er minder dagen geprogrammeerd.

Zoals elk jaar start het festival met een wedstrijd voor kortfilms, 'Holebikort'. Deze editie werden er 114 kortfilms uit 30 landen opgestuurd. Het publiek kiest dinsdagavond de uiteindelijke winnaar uit vier à vijf geselecteerde films. De winnende regisseur mag 2.000 euro aan prijzengeld opstrijken. De avond wordt aan elkaar gepraat door VRT-nieuwsanker Xavier Taveirne en actrice Joke Devynck.

Nieuw dit jaar zijn de Bravery Award en de Trans Award. De eerste award looft de film waar 'moed voor nodig is geweest om te maken, omwille van een moeilijk thema of een vijandig politiek klimaat'. De Trans Award wil genderdiversiteit extra onder de aandacht brengen. Beide prijzen zijn goed voor 500 euro.

Eigenlijk bestaat het festival al 21 jaar, maar omdat het vorig jaar wegens de coronamaatregelen niet kon doorgaan, strandt het op twintig edities. De eerste editie startte in Leuven, maar het festival breidde al snel uit naar gemeentes rondom de Vlaams-Brabantse stad. Ondertussen zijn er ook vertoningen geweest in andere steden als Gent en Antwerpen. "We willen het holebifilmfestival verder open trekken", zegt woordvoerder Freddy Verkammen. 'Van de kleinste dorpjes tot de grote steden: we hopen dat het festival overal in de kijker gezet wordt.' Deze editie vindt plaats op 31 locaties in Vlaanderen. Het gaat van Koksijde en Oostende over Wetteren, via Vilvoorde en Diest, tot Genk en Tongeren. De openingsavond vindt plaats in cultuurcentrum 30CC in Leuven. In Leuven wordt er elke dag van de drie weken een film of documentaire vertoond of een toneelstuk gespeeld, in kleinere cultuurhuizen staan er minder dagen geprogrammeerd. Zoals elk jaar start het festival met een wedstrijd voor kortfilms, 'Holebikort'. Deze editie werden er 114 kortfilms uit 30 landen opgestuurd. Het publiek kiest dinsdagavond de uiteindelijke winnaar uit vier à vijf geselecteerde films. De winnende regisseur mag 2.000 euro aan prijzengeld opstrijken. De avond wordt aan elkaar gepraat door VRT-nieuwsanker Xavier Taveirne en actrice Joke Devynck.Nieuw dit jaar zijn de Bravery Award en de Trans Award. De eerste award looft de film waar 'moed voor nodig is geweest om te maken, omwille van een moeilijk thema of een vijandig politiek klimaat'. De Trans Award wil genderdiversiteit extra onder de aandacht brengen. Beide prijzen zijn goed voor 500 euro.