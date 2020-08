De organisatoren van het Holebifilmfestival bieden online een compilatie aan van de beste inzendingen voor de in 2019 opgezette kortfilmwedstrijd Holebikort. Het filmfestival werkt hiervoor samen met Dalton.be van de vzw Fonk.

Holebifilmfestival organiseert in de maand november normaal gezien filmvertoningen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Maar omdat het door de coronapandemie onzeker is of het festival dit jaar in zijn normale vorm kan plaatsvinden, wordt met het online aanbod een eerste stap gezet voor de uitbouw van een alternatief festival.

Met dit aanbod willen de organisatoren bovendien meer jeugd aantrekken. Jongeren gaan minder naar reguliere bioscoopvoorstellingen, maar kijken vaker online via diverse video-on-demand-platformen.

De compilatie, die op de website van de vzw terug te vinden is in de rubriek 'ZED vanuit je zetel', kan worden gedownload voor 5 euro. Voor meer informatie: www.holebifilmfestival.be. (Belga)

Holebifilmfestival organiseert in de maand november normaal gezien filmvertoningen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Maar omdat het door de coronapandemie onzeker is of het festival dit jaar in zijn normale vorm kan plaatsvinden, wordt met het online aanbod een eerste stap gezet voor de uitbouw van een alternatief festival. Met dit aanbod willen de organisatoren bovendien meer jeugd aantrekken. Jongeren gaan minder naar reguliere bioscoopvoorstellingen, maar kijken vaker online via diverse video-on-demand-platformen. De compilatie, die op de website van de vzw terug te vinden is in de rubriek 'ZED vanuit je zetel', kan worden gedownload voor 5 euro. Voor meer informatie: www.holebifilmfestival.be. (Belga)