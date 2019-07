Keanu Reeves is uitgegroeid tot Hollywoods ultieme good guy.

De feiten

Het valt niet langer te ontkennen: 2019 is het jaar van Keanu Reeves. Hij speelt mee in John Wick 3: Parabellum (foto), Toy Story 4 en de Netflix-romcom Always Be My Maybe, in Schotland vond het eerste KeanuCon-festival plaats, hij werd het gezicht van de nieuwe Saint Laurent-collectie én het internet kroonde de acteur tot zijn nieuwe oogappel.

Reeves schonk ons in de jaren negentig al films als My Own Private Idaho, Speed en The Matrix en is sindsdien eigenlijk nooit echt weggeweest. Zijn acteertalent was in het verleden wel vaak voer voor discussies. Hij zou alleen maar uitvergrote versies van zichzelf spelen, de emotionele reikwijdte van een baksteen hebben en meer dan eens tenenkrullend slecht presteren. U kunt nog steeds Keanu Reeves Acting Badly-compilaties terugvinden op YouTube. Maar de keanaissance heeft weinig te maken met zijn kwaliteiten als acteur: anno 2019 is Keanu Reeves meer filantropische held dan filmster.

De ommekeer begon in 2010, toen een paparazzo vastlegde hoe Reeves schijnbaar verdrietig op een bankje een broodje zat te eten. De foto ging viraal, groeide uit tot de meme Sad Keanu en moedigde internetgebruikers aan om een 'Cheer Up Keanu Day' te organiseren. Sindsdien staat Reeves te boek als Hollywoods ultieme good guy, een outsider die te melancholisch, bescheiden en oprecht lijkt voor een sterrenbestaan. Die perceptie werd alleen maar sterker toen MeToo losbarstte. In 2017 verscheen een fake artikel met de kop Keanu Reeves Is Accused by Several Women of Taking Them on Nice Dates. Reeves werd prompt de antithese van de seksistische, narcistische en macho filmster. Dat gaat steeds verder. Onlangs merkte een aandachtige twitteraar op dat Reeves zijn vrouwelijke fans nét niet aanraakt tijdens het poseren voor een foto, waarna hij werd geprezen om zijn respectvolle houding. The New Yorker deelde allerhande anekdotes onder de titel Keanu Reeves Is Too Good for This World. Meer dan zeventigduizend mensen tekenden een petitie om Reeves te verkiezen tot persoon van het jaar. En de subreddit KeanuBeingAwesome was de jongste weken zo populair dat de oprichters moesten oproepen om enkel kwalitatieve memes te delen. Keanu Reeves houdt van iedereen, en iedereen houdt van Keanu Reeves.

Het succes van Keanu Reeves in een handig taartdiagram

5%: de films

We zouden het bijna vergeten, maar Keanu Reeves is behalve het laatste sprankeltje hoop in deze donkere tijden ook nog acteur.

10%: het mysterie

Ondanks zijn status als A-list-acteur is Reeves erin geslaagd om zijn privéleven privé te houden. In interviews wimpelt hij (te) persoonlijke vragen spitsvondig af. Zo vroeg BuzzFeed hem onlangs hoe hij altijd zo down to earth blijft. Zijn antwoord: zwaartekracht.

15%: de look

Keanu Reeves was normcore nog voor normcore een ding werd. Hij draagt driekwartsbroeken, loopt geregeld blootsvoets over straat en ziet er vaak uit alsof hij in weken niet gedoucht heeft. Het is niet helemaal duidelijk of dat een bewuste look is, of gewoon luiheid.

30%: de memes

Naast Sad Keanu is er ook Happy Keanu, Horseback Keanu, Lonely Keanu, Conspiracy Keanu, Tai Chi Keanu en onze nieuwe favoriet Keanu Reeves Twitteraccount volledig gewijd aan Reeves die in slow motion op muziek wandelt, gaande van The Cure tot Hilary Duff.

40%: de barmhartigheid

Hij heeft een eigen kankerfonds opgericht dat niet eens zijn naam draagt, hij zorgt ervoor dat de crew goed betaald wordt, ook als zijn eigen loon daaronder moet lijden, collega's als Elle Fanning, Halle Berry, Sandra Bullock en Winona Ryder prijzen hem de hemel in en hij staat zonder morren zijn zitje af in de metro.

De trivia

- Het hoogtepunt van Keanu's barmhartigheid was toen hij eerder dit jaar na een noodlanding samen met zijn onbekende medepassagiers in een sjofel busje naar zijn eindbestemming werd gereden en dan maar toeristische trivia voordroeg om iedereen te entertainen.

- Twee jaar geleden bedacht een Ierse kunstenares een ietwat onconventionele campagne ten voordele van de pro-choicebeweging. Wie doneerde, kreeg een gepersonaliseerde Keanu Reeves-meme cadeau. De campagne was goed voor bijna vierduizend euro en 157 memes.

- Het New Yorkse Shapeways verkoopt 3D-printversies van bekende memes, waaronder die van Sad Keanu. Voor 43,45 euro kunt u een verdrietige Keanu Reeves op uw nachtkastje zetten, voor 265 euro krijgt u er eentje in staal. Het is maar dat u het weet.