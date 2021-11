Voordat StuBru-gezicht Flo Windey in de media ging werken, ambieerde ze eigenlijk een acteercarrière. Daar komt nu voor de eerste keer toch iets van in huis, omringd door een hoop katten in Chatroom van Adil El Arbi en Bilall Fallah.

Tussen het filmen van Hollywoodblockbusters en de serie Grond in vonden Adil El Arbi en Bilall Fallah nog de tijd om in België een kortfilm op te nemen. Het regisseursduo werd door gsm-fabrikant Samsung uitgedaagd om een project te filmen op hun telefoon in 8K-resolutie - en dus niet op traditionele filmcamera's. Het resultaat is Chatroom, een kortfilm over een bont gezelschap buren dat het wel erg moeilijk maakt om het vrijgekomen appartement in het gebouw aan de man te brengen. Naast onder andere een hardhorige DJ, een door TikTok geobsedeerde vader en een groep luidruchtige gamers treffen we er ook Flo Windey aan in de rol van 'Crazy Cat Lady'.

Je hebt natuurlijk al vaak voor de camera gestaan, maar nog nooit eerder als actrice in een fictieproject - op de videoclip voor Ik Wil Je van Joost na. Hoe was de ervaring?

Flo Windey: Het was een heel leuke ervaring, maar het voelde ook een beetje alsof ik voor de leeuwen werd geworpen. Ik kreeg het script toegestoken en kreeg dan te horen 'voilà, dit is het. Hier is je personage en we hebben een hoop katten, doe er iets mee.' Het is ook een beetje een cringe personage en daar moest ik dan ook wat over geraken, niet enkel voor mezelf maar ook omdat er veel mensen op stonden te kijken. Het lijkt alsof je een monoloog staat te geven terwijl je volledig crazy gaat. Maar toch vond ik het wel leuk als Adil of iemand achter de camera eens riep dat ik dan nog eens zeventig procent meer moest geven.

Het is wel een kort project, dus in die zin was het misschien wel een ideale start om zo voor de leeuwen gegooid te worden?

Flo Windey: Ja, zeker. Daarnaast heb ik vroeger wel al toneelschool gevolgd, en uiteindelijk is dat een beetje als fietsen. Als je tien jaar niet op een fiets zit en het daarna nog eens probeert, dan is dat eerst wat wennen maar je merkt als snel dat je het nooit volledig verleerd bent. Dit was dus een goeie manier om er terug in te komen. Ondertussen heb ik wel al een paar audities gedaan voor toekomstige projecten, dus dat is wel een teken dat ik het leuk vond.

Je liet in een interview al eens vallen dat je na de middelbare school eigenlijk meteen wilde acteren, maar dat heeft uiteindelijk toch even geduurd.

Flo Windey: Klopt. Mijn ouders zeiden eerst: 'goh, de culturele sector of de media, zou je niet eerst iets doen waar je makkelijker een job voor zou vinden.' Ik ben toch koppig geweest en ik stond voor de deur van het RITCS voor de toelatingsproeven. Alleen... ik was een week te laat. Dat heb ik dan maar als een teken gezien om toch iets anders te doen.

Ondertussen werk ik tóch in de media. Net als velen begon ik in de lockdown van alles in vraag te stellen. 'Hoe komt het dat ik hier beland ben en dat dat allemaal wel ça va gaat, en hoe moet ik daar nu weer mee verder?', en toen begon ik me ook af te vragen of ik misschien toch ook de toneelschool niet nog een kans moest geven. En dan kwam de mogelijkheid om mee te doen in deze kortfilm, dus die heb ik gegrepen.

In principe heb je tijdens Chatroom natuurlijk niet voor de camera gestaan, maar voor de smartphone. Was het vreemd om op de manier te acteren?

Flo Windey: Weet je wat het is? Als ik met een smartphone film, heb ik die zelf vast en weet ik meteen hoe dat uit gaat pakken. Ik heb ook al veel voor camera's gestaan en dan geef je dat in handen van iemand anders, maar dit was een vreemde combinatie van beide. Ik was het niet gewoon om ze alle controle uit handen te geven voor een telefoon.

Ik vind wel dat je er niets van merkt in de kortfilm. Op voorhand dacht ik dat je die smartphonekwaliteit toch wel zou merken, maar je kon echt alle pukkels zien. Dat was even een wow-moment.

De rol van Crazy Cat Lady, was die speciaal voor jou geschreven?

Flo Windey: (lacht) Nee! Het is wel zo dat ze eerst een andere rol voor mij in gedachten hadden, maar dat ze me uiteindelijk doorgeschoven hebben naar de Crazy Cat Lady. En ik moet toegeven, Toen ik mezelf daar in die outfit zag zitten, voelde het wel even alsof ik een visioen van mijn toekomst had.

Is dat een negatief toekomstbeeld?

Flo Windey: Ik zou er wel mee kunnen leven. Alleen zou ik minder katten willen hebben. Twee is genoeg.

Hoe voelde het om in de voetstappen van Will Smith te stappen als actrice in een project van Adil en Bilall?

Flo Windey: Cool hé, ik hoop dat ik Fresh Prince of Bel-Airtoestanden mag verwachten (lacht). Nee, serieus, het is wel een gek idee om met die twee samen te werken en te beseffen dat ze niet zo lang geleden nog met Will Smith op de set stonden natuurlijk. Het zijn écht goeie regisseurs en we kunnen nog zo veel van hen verwachten. Ondanks dat ze al met al die grote sterren samengewerkt hebben, zijn dat trouwens gewoon nog steeds gewoon twee chille gasten. Maar als je ze aan het werk ziet, zijn ze wel echt indrukwekkend. En dan begint mijn impostor syndrome weer te spelen en voel ik me echt een amateur. (lacht)

Als laatste: waarom heet de kortfilm eigenlijk Chatroom. Zó veel wordt er uiteindelijk niet in gechat.

Flo Windey: 'Chat' Room. Op z'n Frans.

...Amai, die had ik niet meteen gevat

Flo Windey: Ik eerst ook niet, maar dat vind ik er net zo leuk aan! Eens je hem vat is het extra goed. Toen ik de poster zag met die grote kat op, had ik het plots wel door. Bij de promo van de film gebruiken ze ook vaak die foto van mij in mijn 'Crazy Cat Lady'-outfit, dus zo komt het allemaal samen.

Je bent zo inderdaad een beetje het gezicht van de kortfilm geworden.

Flo Windey: Ja, dat is ook een beetje per ongeluk gebeurd. (lacht)

Chatroom is nu online te bekijken via deze link.

