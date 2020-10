Het succes van After We Collided voor u uitgelegd.

De aandacht van pers en publiek was de voorbije maanden vooral gericht op films als Tenet, The New Mutants en het uitgestelde Dune, stuk voor stuk films die de bioscopen moesten redden in pandemietijden. Intussen lokt een tienerfilm waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord in alle stilte massa's jongeren naar diezelfde bioscopen. Met een uiterst bescheiden marketingbudget en amper aandacht van de klassieke filmpers is After We Collided, vanaf deze week ook bij ons te zien, aan het uitgroeien tot de meest onverwachte hit van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk stak de film alvast The New Mutants, de nieuwste telg uit de X-Men-franchise, voorbij aan de box office en moet hij verbazend weinig onderdoen voor Tenet. De kans is groot dat After We Collided ook bij ons zal scoren: meer dan eenentwintigduizend fans verspreid over het hele land woonden begin deze maand de avant-première bij, een klein mirakel gezien de omstandigheden. After We Collided is het vervolg op After (2019) en vertelt opnieuw het verhaal van de ietwat brave Tessa (Josephine Langford) die verliefd wordt op Hardin (Hero Fiennes Tiffin), een toxische badboy gehuld in een Ramones-T-shirt die af en toe passages uit Wuthering Heights citeert. Beide films zijn gebaseerd op de gelijknamige verhalen van Anna Todd, een jonge Amerikaanse die zeven jaar geleden uit verveling One Direction-fanfictie met Harry Styles in de hoofdrol en knipogen naar Fifty Shades of Grey begon te schrijven op haar smartphone en het resultaat dagelijks uploadde op het platform Wattpad. Uiteindelijk werd After er meer dan een miljard keer gelezen, scoorde Todd een deal met een uitgeverij, veranderde ze de naam Harry Styles naar Hardin Scott en groeide After uit tot een vierdelige youngadultfranchise waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. Desondanks worden zowel de boeken als de films ofwel compleet genegeerd ofwel met de grond gelijkgemaakt door critici. ' After was gewoon verschrikkelijk, After We Collided is afschuwelijk', schreef Variety. De mening van filmrecensenten blijkt niet altijd te stroken met die van jonge filmfans. U had het succes misschien niet zien aankomen, maar de miljoenen zelfverklaarde Afternators die de franchise al jaren op de voet volgen wél. Opvolgers After We Fell en After Ever Happy zijn alvast aangekondigd. - Harry Styles heeft zich voor alle duidelijkheid nog steeds niet openlijk uitgesproken over After. Zijn fans daarentegen kunnen er niet om lachen dat hun idool in de film een manipulatieve klootzak blijkt te zijn. - Anna Todd schreef het eerste hoofdstuk van After terwijl ze aan het aanschuiven was aan de kassa van de supermarkt. In plaats van u te ergeren aan het feit dat u weer eens de traagste rij hebt uitgekozen, zou u dus ook een bestseller kunnen schrijven.