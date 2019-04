Hoe een draaitol uit de Sovjet-Unie de westerse cinema vormgaf

Hij stond aan de wieg van de cinema zoals we die vandaag kennen, inspireerde zowat iedereen van Jean-Luc Godard tot Michael Bay, en liet met De man met de camera een 'tijdbom' van een film achter die tot in het digitale tijdperk nazindert. Cinematek brengt een hommage aan de Opperste Sovjetfilmer Dziga Vertov.

Draaitol. Dat is wat 'Dziga Vertov' in het Oekraiëns betekent, en de Sovjet-Russische filmtitaan had achteraf beschouwd geen betere artiestennaam kunnen kiezen. Hij verwijst niet alleen naar het revolutionaire vuur dat in Vertov brandde, het is ook de perfecte omschrijving voor de hyperenergieke en grensverleggende filmdocumentaires die hij in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw assembleerde, al bezigde hij daarvoor zelf liever de term 'tijdbommen'.

...