Vijf films met oppernazi Adolf Hitler als hoofdpersonage.

De hipste

Wat als Hitler nog zou leven? Die vraag stelde David Wnendt zich vijf jaar geleden in de satire Er ist wieder da. Daarin ontwaakt de Führer in het Berlijn van de eenentwintigste eeuw om vast te stellen dat er zoiets is als het internet, dat je moet betalen met euro's en dat Polen nog steeds bestaat. Uiteindelijk wordt hij ontdekt door een documentairemaker, gaat hij viraal op YouTube, krijgt hij zijn eigen televisieshow en schrijft hij een bestseller.

De meest verontrustende

In Flesh Feast (1970) experimenteert een behoorlijk geflipte plastische chirurge (de laatste rol van Veronica Lake) met het kweken van larven met een appetijt voor mensenvlees. Wanneer haar volgende klant Adolf Hitler blijkt te zijn, bekogelt ze hem met de vleesetende larven als wraak voor haar moeders dood in een concentratiekamp. Moest u zich daar moeilijk een beeld bij kunnen vormen: de beruchte scène staat op YouTube.

De sportiefste

Adolf Hitler als martial-artsmeester? In de komedie Kung Fury (2015), David Sandbergs ode aan de eightiescinema, reist het titelpersonage terug in de tijd om het op te nemen tegen 'Kung Führer'. Het resultaat groeide uit tot een culthit, net als het bijbehorende themalied van David Hasselhoff. De kortfilm krijgt weldra zelfs een sequel: de makers van It, Michael Fassbender én Arnold Schwarzenegger zijn alvast op de kar gesproken.

De meest gememede

Der Untergang was niet bepaald een komedie, maar de film heeft wel duizenden memes geïnspireerd. Vooral de manische woede-uitbarsting van Hitler (vertolkt door Bruno Ganz) kreeg dankzij valse ondertiteling heel wat nieuwe betekenissen. Zo is de Führer boos omdat zijn pizza te laat wordt geleverd, Oasis besluit te splitten of het toiletpapier op is. Zelfs Taika Waititi gebruikte de meme om Jojo Rabbit te promoten.

De meest bollywoodiaanse

Dear Friend Hitler (2011) is gebaseerd op de brieven die Gandhi en Hitler uitwisselden en werd aangekondigd als het verhaal van 'hoe Hitler indirect bijdroeg aan de Indiase onafhankelijkheid'. De Duitse dictator, Eva Braun en Joseph Goebbels worden vertolkt door Indiërs, de Alpen worden vervangen door iets dat verdacht veel op de Himalaya lijkt en een recensent omschreef de film treffend als een kruising tussen Der Untergang en The Sound of Music.

