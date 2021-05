Norman Lloyd, die de titelrol speelde in Alfred Hitchcocks film 'Saboteur', is dinsdag in zijn woonplaats Los Angeles overleden. De acteur werd 106 jaar.

Lloyd werkte vaker samen met Hitchcock; naast 'Saboteur' (1942) was hij ook te zien in 'Spellbound' (1945), en hij was een van de producenten van serie Alfred Hitchcock Presents.

Norman Lloyd, who acted under Alfred Hitchcock and alongside Charlie Chaplin in a career that lasted more than seven decades, died at 106.

In de jaren 80 kreeg Lloyd een vaste rol in ziekenhuisserie 'St. Elsewhere', waarin hij 132 afleveringen lang dokter Daniel Auschlander speelde. De acteur, die eigenlijk Norman Perlmutter heette, speelde in meer dan zestig films en televisieseries. Hij speelde ook aan de zijde van Charlie Chaplin, in 'Limelight' (1952) en schreef ook films op zijn palmares als 'The Southener' (1945) van Jean Renoir, 'Dead Poets Society' (1989), 'Gangs of New York' (2002) en 'In her Shoes' (2005) op zijn palmares. Zijn laatste rol was in 'Trainwreck' uit 2015, die film kwam uit toen Lloyd 100 jaar oud was.

Lloyd was ook te zien op Broadway, onder meer in Orson Welles' 'Julius Ceasar' (1937) dat de geschiedenis inging als een van de mijlpalen van het Amerikaanse theater.

De acteur was 75 jaar getrouwd met Peggy Craven, tot zij in 2011 op 98-jarige leeftijd overleed. (

